Κοινωνία

Παρέμβαση Εισαγγελέα για ακροδεξιούς σε Έβρο και Λέσβο

Τι ζητά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στον απόηχο των πληροφοριών και των φημών για την δράση νεοναζί και "πολιτοφυλάκων".

Με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου για την εμφάνιση Γερμανών νεοναζί στην περιοχή του Έβρου και σε νησιά και για τη φωτιά που ξέσπασε σε δομή προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας πραγματοποίησε δύο παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, φασιστικά μορφώματα έχουν κάνει την παρουσία τους τόσο στα νησιά του Αιγαίου όσο και στον Έβρο, εκτελώντας το ρόλο της άτυπης «πολιτοφυλακής» κυνηγώντας μετανάστες, αλληλέγγυους, μέλη ΜΚΟ ακόμα και δημοσιογράφους.

Η δεύτερη εισαγγελική παρέμβαση αφορά τα δημοσιεύματα που αφορούν τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών «One Happy Family» στη Λέσβο, που προσφέρει υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Η δομή βρίσκεται στον λόφο απέναντι από τον καταυλισμό στο Καρά Τεπέ στη Λέσβο, όπου βρίσκονται περίπου 1.500 άτομα.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός παρήγγειλε στους κατά τόπους αρμόδιους συναδέλφους του να διαπιστώσουν τη βασιμότητα των εν λόγω καταγγελιών και να προβούν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη διερεύνηση τους.