Αθλητικά

Ο Μέσι πληρώνει τα χρέη του Ροναλντίνιο για να τον βγάλει από τη φυλακή

Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσει τον Βραζιλιάνο πρώην συμπαίκτη του.

Σε φυλακή της Παραγουάης παραμένει ο Ροναλντίνιο, που κρατείται μαζί με τον αδερφό του, Ρομπέρτο Ασίς, μετά τη σύλληψή τους για κατοχή πλαστών διαβατηρίων.

Λίγο πριν την έναρξη της δίκης, η ισπανική αθλητική εφημερίδα “AS” έγραψε πως ο Λιονέλ Μέσι έχει αποφασίσει να βοηθήσει τον διάσημο Βραζιλιάνο, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ετοιμάζεται να βάλει τέλος στην περιπέτεια του καλού του φίλου και να τον βγάλει από τη φυλακή. Στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο αρχηγός των “μπλαουγκράνα” προτίθεται να βοηθήσει να ξεπληρωθούν τα χρέη του Ροναλντίνιο, τόσο στην πατρίδα του όσο και στην Παραγουάη, συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ, ώστε να πετύχει την απελευθέρωσή του.