Δίκη Τοπαλούδη: “έγινε μακελειό” – “Εγώ δεν άκουσα τίποτα”

Αίσθηση προκαλούν όσα είπαν στο δικαστήριο η γιαγιά και ο πατέρας του Ροδίτη. Τι κατέθεσε η βιοχημικός της Αστυνομίας.

Απόλυτα βέβαιη για την αθωότητα του εγγονού της, δήλωσε στην κατάθεση της στο ΜΟΔ η γιαγιά του 23χρονου κατηγορούμενου για την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία, την μοιραία νύχτα της 27ης Νοεμβρίου 2018, βρισκόταν στον ισόγειο όροφο του σπιτιού που βασανίστηκε και βιάσθηκε η 19χρονη φοιτήτρια.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πατέρας του 23χρονου Ροδίτη κατηγορούμενου, ο οποίος είπε πως ο γιος του «είχε μπλέξει μα τα ναρκωτικά από το Λύκειο» και πως ήταν άβουλος και «τον έκαναν ό,τι ήθελαν οι παρέες του» ενώ τόνισε πως «βιασμός δεν υπάρχει».

Η γιαγιά του 23χρονου, είπε στο δικαστήριο πως δεν άκουσε απολύτως τίποτα από όσα έγιναν στο «σπίτι του μαρτυρίου» το επίμαχο βράδυ, πλην του ήχου από το φορτηγάκι όταν πήγαν στο εξοχικό οι δύο κατηγορούμενοι με την φοιτήτρια. Όπως ανέφερε η μάρτυρας, κατά την μια τα ξημερώματα άκουσε το φορτηγάκι του εγγονού της, τον άκουσε να φωνάζει τον συγκατηγορούμενο του αλβανικής καταγωγής και μαζί τους άκουσε και μία γυναικεία φωνή. Σύμφωνα με την κατάθεσή της στο δικαστήριο, άκουσε την παρέα να γελά καθώς μπήκε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. «Έκτοτε δεν άκουσα τίποτα» κατέθεσε η μάρτυρας η οποία συμπλήρωσε: «Μακάρι να είχα ακούσει , θα ξύπναγα τον γιο μου και θα ανεβαίναμε επάνω».

Εισαγγελέας : Εκεί μέσα γίνονταν σφαγή για 3,5 ώρες. Είναι δυνατόν όσο γίνεται αυτό το μακελειό, γιατί μακελειό είναι, εσείς να μην ακούσατε κάτι;

: Εκεί μέσα γίνονταν σφαγή για 3,5 ώρες. Είναι δυνατόν όσο γίνεται αυτό το μακελειό, γιατί μακελειό είναι, εσείς να μην ακούσατε κάτι; Μάρτυρας: Δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα, μακάρι να άκουγα …

Επιδεικνύοντας την φωτογραφία της σωρού της φοιτήτριας, η εισαγγελέας επαναλαμβάνει την ερώτηση:

Εισαγγελέας : Αυτό είναι μακελειό. Το καταλάβατε; Λέτε ότι δεν ξέρετε …

Μάρτυρας : Δεν άκουσα …

: Δεν άκουσα … Εισαγγελέας : Μήπως ήσασταν συνηθισμένη να ακούτε τέτοια πράγματα; Υπήρξαν και άλλες κοπέλες που είπαν για το σπίτι….

: Μήπως ήσασταν συνηθισμένη να ακούτε τέτοια πράγματα; Υπήρξαν και άλλες κοπέλες που είπαν για το σπίτι…. Μάρτυρας: Όχι όχι.. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αν άκουγα κάτι, θα ανέβαινα πάνω, μακάρι να άκουγα…

Η ηλικιωμένη γυναίκα, είπε στο δικαστήριο ότι πιστεύει τον εγγονό της πως είναι απόλυτα αθώος: «Εμένα μου είπε πως δεν έκανε τίποτα κι εγώ τον πιστεύω, γιατί ξέρω τον χαρακτήρα του».

Τι δήλωσε ο πατέρας του Ροδίτη

Ο πατέρας του 23χρονου δήλωσε βέβαιος πως «βιασμός δεν υπάρχει, γιατί δεν βιάσανε τη κοπέλα…το ξέρω από τον γιο μου. Δεν έγινε βιασμός, πήγε με τη θέλησή της» και πως ο 23χρονος, «ούτε την σκότωσε ούτε την πείραξε».

Ο μάρτυρας ξεκίνησε να καταθέτει αφού απομακρύνθηκε από την αίθουσα ο γιος του, καθώς ο κατηγορούμενος άρχισε να τον βρίζει μόλις τον είδε να ανεβαίνει στο βήμα .

Στην κατάθεσή του, ο πατέρας αναφέρθηκε σε ιστορικό προβλημάτων του γιου του, λέγοντας πως «είχε εμμονές» και πως επειδή έκανε χρήση ναρκωτικών από το Λύκειο. «Τον στείλαμε τρεις φορές στο ΚΕΘΕΑ για αποτοξίνωση» είπε.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο γιος του μέχρι το καλοκαίρι του 2018 «ήταν καθαρός» αλλά μετά «ξανάμπλεξε». Όπως είπε ο πατέρας, «ήταν άβουλο πλάσμα, τον έκαναν ό,τι ήθελαν οι παρέες του. Τους τελευταίους μήνες πριν τη δολοφονία, τον έστειλα σε ψυχολόγο και ψυχίατρο γιατί μου έλεγε ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις. Όσο έπαιρνε τα φάρμακα που του έδωσε ο γιατρός, ήταν καλύτερα».

Η εισαγγελέας, επικαλούμενη πρόσφατη ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε για την κατάσταση του 23χρονου, τόνισε στον μάρτυρα, πως σε αυτήν αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. «Ο ψυχίατρος λέει ότι ο γιος σας δεν πάσχει από κάτι, αλλά προσποιείται.. Κοινώς, μας δουλεύει» είπε η εισαγγελέας.

Εν τω μεταξύ, σοκ προκάλεσε η κατάθεση της βιοχημικού της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων εμφανίστηκε μετά την έναρξη της δίκης και μονολογώντας, με αποτέλεσμα η Πρόεδρος να διατάξει την απομάκρυνση του.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 17 Μαρτίου.