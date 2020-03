Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα κρούσματα, μέτρα και απαγορεύσεις σε όλον τον κόσμο

Τι δείχνει η επίσημη καταμέτρηση για τον αριθμό των κρουσμάτων και των νεκρών. Τι δείχνει η “ακτινογραφία” εξάπλωσης της επιδημίας ανά τον πλανήτη.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού έφτασε τα 116.100 σε όλον τον κόσμο καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες. Οι νεκροί ξεπέρασαν τις 4.000, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων.

ΓΑΛΛΙΑ: Τρεις εργαζόμενοι σε τρία εργοστάσια παραγωγής ενέργειας της Γαλλίας βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό και πολλοί άλλοι που ήρθαν σε επαφή μαζί τους θα τεθούν σε απομόνωση για τις επόμενες 14 ημέρες, ανακοίνωσε η εταιρεία EDF. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας είπε ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω των κρουσμάτων αυτών και δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης στους πυρηνικούς σταθμούς, η λειτουργία των οποίων συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς.

Δύο επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά της Μασσαλίας θεωρούνται ύποπτα κρούσματα και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Sky επιβεβαίωσε ότι ένας εργαζόμενός της στο τηλεφωνικό κέντρο της στο Κάρντιφ διαγνώστηκε με τον νέο κορονοϊό. Τα γραφεία αυτά εκκενώθηκαν προκειμένου να γίνει απολύμανση και αναμένεται να ξανανοίξουν την Πέμπτη.

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από τους Ιταλούς που φτάνουν στη χώρα να τίθενται αυτοβούλως σε απομόνωση.

ΗΠΑ: Περίπου 4.900 άνθρωποι είχαν εξεταστεί μέχρι την Δευτέρα από τα δημόσια εργαστήρια των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, ο διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειώνν (CDC). Στον αριθμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται ότι εξετάστηκαν σε κλινικές ή σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου προειδοποίησαν τις εταιρείες που πωλούν προϊόντα με τον ισχυρισμό ότι προλαμβάνουν ή θεραπεύουν τον Covid-19. Ο υπουργός Άμυνας ανέβαλε την περιοδεία του σε Ινδία, Ουζμπεκιστάν και Πακιστάν.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ: Το Αμάν αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε όλους τους ταξιδιώτες από τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία από την επόμενη Δευτέρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Επίσης, θα κλείσουν οι μεθοριακές διαβάσεις με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και απαγορεύονται στο εξής τα ταξίδια προς τον Λίβανο και τη Συρία.

ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ: Το πρώτο κρούσμα του SARS-nCov-19 στη χώρα εντοπίστηκε στην πρωτεύουσα Κινσάσα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον υπουργό Υγείας, Δρ. Ετένι Λονγκόντο. Πρόκειται για έναν Βέλγο πολίτη, ο οποίος έχει απομονωθεί σε ένα νοσοκομείο. Οι αρχές ιχνηλατούν τις επαφές του ώστε να εξετάσουν και να απομονώσουν όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του. Η Κινσάσα συνδέεται με απευθείας πτήσεις με το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Οι επιβάτες θερμομετρούνται μόλις κατεβαίνουν από το αεροπλάνο και καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων για την υγεία τους. Η Κινσάσα είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη της Αφρικής, με περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.

ΟΗΕ: Μία εβδομάδα αφού έκλεισε για τους τουρίστες τα γραφεία του στη Γενεύη, ο ΟΗΕ αποφάσισε να λάβει το ίδιο μέτρο και για τις επισκέψεις στην έδρα του στη Νέα Υόρκη, λόγω της επιδημίας του νέου κορονοϊού. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσματα μεταξύ των περίπου 3.000 εργαζομένων που απασχολούνται στα γραφεία, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Οργανισμούς, Στεφάν Ντουζαρίτς.

Περίπου 5.000 τουρίστες παρακολουθούν κάθε εβδομάδα τις ξεναγήσεις στην έδρα του ΟΗΕ, ιδίως στις αίθουσες του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν είναι σε εξέλιξη κάποια συνεδρίαση. Αν συμπεριληφθούν και οι επισκέπτες που δεν ακολουθούν κάποια επίσημη ξενάγηση, κάθε χρόνο ο ΟΗΕ υποδέχεται σχεδόν 500.000 τουρίστες στην έδρα του.

ΕΛΒΕΤΙΑ: Ένας εργαζόμενος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου προσβλήθηκε από τον Covid-19. Ο WTO λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ανέφερε ένας εκπρόσωπός του.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Στη χώρα έχουν αναφερθεί πάνω από 1.200 κρούσματα και 30 θάνατοι. Σχολεία και πανεπιστήμια κλείνουν στη Μαδρίτη και τη Βιτόρια, την πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων.

ΠΟΛΩΝΙΑ: Η Καθολική Εκκλησία θέλει να αυξήσει τις λειτουργίες που τελούνται τις Κυριακές ώστε να μην συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη πιστών και να τηρηθούν οι κυβερνητικές οδηγίες περί περιορισμού των μαζικών συναθροίσεων. Στη χώρα έχουν εντοπιστεί 17 κρούσματα.

ΡΩΣΙΑ: Οι αρχές συνέστησαν σήμερα στους πολίτες να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα εμπορικά κέντρα και άλλους δημόσιους χώρους κατά τις ώρες αιχμής.

ΣΕΡΒΙΑ: Έκλεισαν τα σύνορα της χώρας για όσους προέρχονται από χώρες που έχουν πληγεί από την επιδημία.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Η κυβέρνηση απαγορεύει την είσοδο στη χώρα με αεροπλάνο στους αλλοδαπούς που προέρχονται από πληγείσες περιοχές.

ΑΥΣΤΡΙΑ: Θα απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα σε όσους αφίκνυνται από την Ιταλία. Απαγορεύονται επίσης οι εκδηλώσεις σε κλειστό χώρο με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ανθρώπων.

ΤΣΕΧΙΑ: Στη χώρα έχουν αναφερθεί 40 κρούσματα. Από αύριο Τετάρτη κλείνουν τα σχολεία –όχι όμως και τα Πανεπιστήμια– και απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων.

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΠΑΝΑΜΑΣ: Την Δευτέρα αναφέρθηκαν ο πρώτος θάνατος στον Καναδά και το πρώτο κρούσμα στον Παναμά.

ΜΠΡΟΥΝΕΪ: Στα έξι ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, μία ημέρα αφότου εντοπίστηκε ο πρώτος ασθενής.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: Σε καραντίνα θα μπαίνουν όλοι οι επισκέπτες από την Ιταλία και περιοχές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, για δύο εβδομάδες αρχής γενομένης από την 13η Μαρτίου.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ: Το μικρό ασιατικό κράτος άρχισε να χρεώνει τους επισκέπτες που χρειάζονται θεραπεία για τον κορονοϊό, αφού εντόπισε νέα, εισαγόμενα κρούσματα από τη γειτονική Ινδονησία.

ΙΡΑΝ: Ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 291 και τα κρούσματα ξεπερνούν τα 8.000. Ο ΟΗΕ κάλεσε την Τεχεράνη να αποφυλακίσει προσωρινά όλους τους κρατούμενους, μία ημέρα αφότου έγινε γνωστό ότι αφέθηκαν ελεύθεροι περίπου 70.000 άνθρωποι.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: Την Δευτέρα εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των ασθενών στους 20.

ΙΣΡΑΗΛ: Με 42 καταγεγραμμένα κρούσματα, το Ισραήλ ζητά από όσους φτάνουν στη χώρα από το εξωτερικό να μπαίνουν εθελοντικά σε απομόνωση για 14 ημέρες.

ΑΛΓΕΡΙΑ: Ματαιώθηκαν όλες οι αθλητικές διοργανώσεις, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι πολιτικές συγκεντρώσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 20, φτάνοντας συνολικά τα 100.

Στην Ιταλία καταγράφηκαν 168 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερα απο 10.000 κρούσματα.

Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα τα κρούσματα έχουν φθάσει τα 89 και αποφασίστηκε το κλείσιμο για δύο εβδομάδες όλων των σχολείων και των φροντιστηρίων στην χώρα.