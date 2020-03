Οικονομία

Κορονοϊός: Στη δίνη της επιδημίας οι αεροπορικές εταιρίες

Κίνητρα για τη στήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας και των επιβατικών ροών συζητήθηκαν σε σύσκεψη στο Υπουργείο Τουρισμού.

Ακόμα δυσχερέστερη έγινε η κατάσταση που αντιμετωπίζουν αεροπορικές εταιρίες σε όλον τον κόσμο, καθώς η επιδείνωση της επιδημίας κορονοϊού (COVID-19) και της ουσιαστικής καραντίνας στην οποία τέθηκε η Ιταλία, επηρεάζουν τους αριθμούς των επιβατών και οδηγούν σε ακύρωση χιλιάδων πτήσεων και σε καθυστερήσεις στις παραγγελίες αεροσκαφών.

Κάποιοι αερομεταφορείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την καταστροφή, με την Korean Air Lines να προειδοποιεί ότι η επιδημία μπορεί να απειλήσει την επιβίωσή της, αφού κατήργησε πάνω από το 80% της δυναμικότητάς της σε όλο τον κόσμο, καθηλώνοντας στο έδαφος 100 από τα 145 επιβατικά αεροσκάφη της.

«Η κατάσταση μπορεί επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή και δεν μπορούμε ούτε να προβλέψουμε πόσο θα κρατήσει», δήλωσε ο Γου Κι-χονγκ, πρόεδρος της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρίας της Νότιας Κορέας, σε ενημέρωση του προσωπικού της εταιρίας, συνοψίζοντας την αναταραχή που αντιμετωπίζει ο κλάδος. «Αλλά εάν η κατάσταση συνεχιστεί για περισσότερο, ίσως φθάσουμε στο όριο που δεν θα μπορούμε να εγγυηθούμε την επιβίωση της εταιρίας».

Η αυστραλιανή Qantas Airways ανακοίνωσε ότι θα περικόψει τη διεθνή της δυναμικότητα κατά σχεδόν 25% τους επόμενους έξι μήνες και θα καθυστερήσει την παραγγελία αεροσκαφών Airbus A350 λόγω της μείωσης της ζήτησης, η οποία, όπως εκτιμούν υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου, μπορεί να πλήξει τα έσοδα των αεροπορικών εταιριών κατά έως 113 δισεκ. δολάρια φέτος.

Οι αμερικανικές εταιρίες American και Delta ανακάλεσαν τις οικονομικές τους προβλέψεις για το 2020 και έλαβαν δραστικά μέτρα. Η Delta ανακοίνωσε ότι βλέπει οι καθαρές κρατήσεις να μειώνονται έως και 25-30% και αναμένει η κατάσταση να επιδεινωθεί περαιτέρω. Παράλληλα, πάγωσε τις προσλήψεις και προσφέρει στο προσωπικό της επιλογές εθελούσιας εξόδου. «Προφανώς δεν πρόκειται για οικονομικό συμβάν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Εντ Μπάστιαν σε συνέδριο. «Είναι μια κατάσταση φόβου, που πιθανόν είναι πιο κοντινή σε αυτό που ζήσαμε την 11η Σεπτεμβρίου».

Καταστροφικές οι συνέπειες από την καραντίνα στην Ιταλία

Τα πρωτοφανή μέτρα περιορισμού στις μετακινήσεις σε όλη την Ιταλία επιφυλάσσουν μια νέα καταστροφή για τις διεθνείς αεροπορικές εταιρίες.

Η Norwegian Air, η British Airways - που ανήκει στην IAG -, η Ryanair, η easyJet, η Wizz Air και η El Al Israel Airlines είναι μεταξύ των εταιριών που περικόπτουν πτήσεις από και προς την Ιταλία, όπου έχουν καταγραφεί πάνω από 9.000 κρούσματα και περισσότεροι από 460 θάνατοι.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι μειώνει τις προβλέψεις της για τον αριθμό των επιβατών για το σύνολο της χρήσης έως τον Μάρτιο κατά τρία εκατομμύρια ως άμεσο αποτέλεσμα της αναστολής σχεδόν όλων των πτήσεών της από και προς τη σημαντικότερη αγορά της για τον επόμενο μήνα.

Ο αναλυτής του κλάδου των αερομεταφορών Μαρκ Σίμσον, από την Goodbody, δήλωσε ότι μια ακόμα μεγάλη ανησυχία για τη βιομηχανία είναι εάν η επιδημία θα επιδεινωθεί σημαντικά στην Ισπανία, σημαντικό τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη.

Η Ισπανία αποφάσισε σήμερα να αναστείλει όλες τις απευθείας πτήσεις από την Ιταλία για δύο εβδομάδες. Το μέτρο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από αύριο τα μεσάνυχτα και θα ισχύσει έως την 25η Μαρτίου.

Σχεδόν άδεια ταξιδεύουν πολλά αεροπλάνα

Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία είναι μεταξύ των κλάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από την επιδημία. Έχει χάσει σχεδόν το ένα τρίτο της αξίας της - 70 δισεκ. δολάρια - φέτος, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters βάσει των 20 κορυφαίων εισηγμένων αεροπορικών εταιριών.

Οι ακυρώσεις στην Ιταλία επιβάρυναν την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση για την Norwegian Air, που έχει χάσει το 70% από την αξία αγοράς της φέτος και ανακάλεσε τις προβλέψεις της για το 2020. Σήμερα ανακοίνωσε θα περικόψει περίπου 3.000 πτήσεις από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου και θα θέσει σε προσωρινή αργία «σημαντικό μέρος» του εργατικού της δυναμικού.

Την ίδια ώρα ο διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής Virgin Atlantic, Σάι Βάις, δήλωσε στο BBC ότι η εταιρία «αναγκάζεται να πετά σχεδόν άδεια αεροπλάνα» προκειμένου να μην χάσει τις πολύτιμες χρονοθυρίδες στα αεροδρόμια.

Ο όμιλος HNA Group, που κατέχει εξ ολοκλήρου ή διατηρεί ποσοστά σε μια σειρά κινεζικών αεροπορικών εταιριών, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου» καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας. Αεροπορικές εταιρίες στην Κίνα, που έχουν ακυρώσει δεκάδες χιλιάδες πτήσεις από την ξέσπασμα της επιδημίας, έχουν ωστόσο αρχίσει να εκτελούν και πάλι δρομολόγια.

Υπ. Τουρισμού – ΕΟΤ: Κίνητρα για τη στήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας και των επιβατικών ροών

Η ανάγκη για τη χάραξη μιας στρατηγικής κινήτρων για τη στήριξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας και των επιβατικών ροών αναδείχθηκε στη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, της Προέδρου του ΕΟΤ, Άντζελας Γκερέκου, του ΓΓ του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη και των στελεχών της British Airways Holidays και IAG (Αεροδρόμιο Heathrow), James Burrows και Fatima Hawkins.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι για τον τουριστικό κλάδο, λόγω και του κορονοϊού, μονοπώλησαν τη συζήτηση των δυο πλευρών.

Σε αυτό το πλαίσιο συζητήθηκαν μια σειρά παρεμβάσεων, όπως η μείωση των χρεώσεων των αεροδρομίων, η αναπροσαρμογή των στρατηγικών μάρκετινγκ και η επέκταση της τουριστικής περιόδου και το φθινόπωρο.

Ο Όμιλος της British Airways και η ηγεσία του ελληνικού τουρισμού επισφράγισαν τη διαχρονική και ιστορική τους δέσμευση ως βασικοί συνεργάτες που εργάζονται από κοινού για την προώθηση και τη στήριξη ολόκληρου του κλάδου.

Aegean: Μεγαλύτερη ευελιξία στην επανέκδοση εισιτηρίων

Η Aegean επεκτείνει τη δυνατότητα επανέκδοσης, χωρίς τη χρέωση αλλαγής που ήδη εφαρμόζει, τόσο για τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί όσο και για τα νέα, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στους επιβάτες της.

Ειδικότερα, όσοι επιβάτες κατέχουν εισιτήρια που έχουν εκδοθεί έως και τις 9 Μαρτίου 2020 προς οποιοδήποτε προορισμό του δικτύου της, με ημερομηνία ταξιδίου έως και 30 Απριλίου, έχουν τη δυνατότητα να μεταθέσουν το εισιτήριο τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία (μέχρι 20 Οκτωβρίου 2020), χωρίς rebooking fees.

Επιπλέον, προκειμένου να διευκολύνει τους επιβάτες της να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη σιγουριά τα επόμενα ταξίδια τους, προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγής (χωρίς rebooking fees) για όλα τα εισιτήρια της κατηγορίας ναύλου “GoLight” που θα εκδοθούν από τις 10 Μαρτίου έως και τις 31 Μαρτίου, με ημερομηνία ταξιδιού μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί απευθείας από την Aegean, πραγματοποιούνται μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου 24ωρης λειτουργίας (T: 801 11 20000, +30 210 626 1000), ενώ για τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί μέσω ταξιδιωτικών γραφείων, οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα σημεία πώλησης.

Η Aegean παραμένει σε επικοινωνία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με θέματα που αφορούν στον κορονοϊό (COVID-19) και έχει ήδη εντατικοποιήσει τα προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει, όπως αναφέρεται ήδη και σε προηγούμενες ανακοινώσεις.