Κόσμος

Κορονοϊός: 168 θάνατοι σε 24 ώρες στην Ιταλία

"Σαρώνει" όλη την γειτονική χώρα η φονική επιδημία, παρά τα έκτακτα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού.

Ο συνολικός αριθμός θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού στην Ιταλία αυξήθηκε σε 631 από 463, μετά από την καταγραφή 168 θανάτων μέσα σε μια μέρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα Ιταλός αξιωματούχος.

Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ιταλία ανήλθε σε 10.149, από 9.172 την προγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπέγραψε χθες διάταγμα με το οποίο επεκτείνει τα περιοριστικά, προληπτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν την Κυριακή στη βόρεια Ιταλία σε όλη τη χώρα «προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού» SARS-CoV-2.

Ο Κόντε υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πλέον μία «κόκκινη ζώνη» στον βορρά, αλλά όλη η Ιταλία θα γίνει «προστατευόμενη ζώνη». Οι Ιταλοί θα πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, πέραν από αυτές που κάνουν για να πάνε στην εργασία τους, να αγοράσουν τρόφιμα ή φάρμακα, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις.