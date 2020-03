Κόσμος

Νέες επαφές Άγκυρας - Μόσχας για την Ιντλίμπ

Τι συζήτησε ο Χουλουσί Ακάρ με τον Ρώσο ομόλογων του, στον απόηχο της συμφωνίας Πούτιν-Ερντογάν για την Συρία.

Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σόϊγκου, και ο Τούρκος ομόλογός του, Χουλουσί Ακάρ, συζήτησαν για τα μέτρα σταθεροποίησης της κατάστασης στη συριακή επαρχία του Ιντλίμπ, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η τηλεφωνική συνομιλία έγινε έπειτα από πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς.

«Συζητήθηκαν ζητήματα, που σχετίζονται με την εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου στο μνημόνιο για την σταθεροποίηση της κατάστασης στην ζώνη αποκλιμάκωσης στο Ιντλίμπ (αποφασίσθηκε στην Μόσχα στις 5 Μαρτίου του 2020)», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση .

Υπενθυμίζεται, πως οι Πρόεδροι της Ρωσίας και της Τουρκίας -Βλαντίμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- στις συνομιλίες που είχαν στην Μόσχα στις 5 Μαρτίου συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός και σε μια σειρά άλλων μέτρων, που αποσκοπούν στην διευθέτηση της κατάστασης στο Ιντλίμπ.