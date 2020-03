Πολιτική

Γεννηματά στον ΑΝΤ1 για Μεταναστευτικό: μια ευρωπαϊκή υπόθεση κινδυνεύει να γίνει “εθνική τραγωδία”

Τι είπε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ για την στάση του Ερντογάν, τις ευρωπαϊκές ευθύνες και το “σφράγισμα” των συνόρων. Τι ζητά για τον κορονοϊό από την Πολιτεία και τους πολίτες.

«Ο Ερντογάν εκβιάζει την Ευρώπη για τα δικά του ζητήματα, εκμεταλλευόμενος το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό», είπε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, σημειώνοντας ότι «προσπαθεί παράλληλα να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα. Επομένως πρέπει να μην ξεχνούμε ότι τα δύο αυτά θέματα είναι αλληλένδετα».

«Εγώ ζητούσα από τον κ. Μητσοτάκη, εδώ και μήνες, την φύλαξη των συνόρων, καθώς βλέπαμε να περνούν διάφοροι άνθρωποι χωρίς χαρτιά. Πάρα πολύ καλά κάνουμε και φυλάμε τα σύνορα μας. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Τα σύνορα μας είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση», επεσήμανε η κ. Γεννηματά.

Αναφερόμενη στην διαχείριση του Μεταναστευτικού από την Κυβέρνηση, η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ είπε ότι «σήμερα είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα, που όμως κινδυνεύει να γίνει εθνική τραγωδία, διότι μέχρι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ακολούθησε τα χνάρια του κ. Τσίπρα», αναφερόμενη στην Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016.

«Υπάρχει ένας κίνδυνος τεράστιος για την Ελλάδα. Εάν παραμείνει η συνθήκη του Δουβλίνου ως έχει, με την ρήτρα για την χώρα πρώτης υποδοχής, σημαίνει ότι εμείς θα κρατήσουμε εδώ τους 100.000 πρόσφυγες και μετανάστες, διότι το “κλειδί” πάλι θα το έχει ο Ερντογάν», είπε η κ. Γεννηματά, συμπληρώνοντας «δεν άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να ζητά αλλαγή στην Συμφωνία, να υπάρξει επιμερισμός του βάρους και να γίνεται η πρώτη επιλογή εκτός ελληνικού εδάφους, στα ευρωπαϊκά προξενεία, επί τουρκικού εδάφους».

«Αν αυτό δεν αλλάξει, η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει «αποθήκη ψυχών», καθώς το 2020 αναμένεται να επαναληφθεί το 2016. Πρέπει να γίνουν αλλαγές, για να μην συνεχίσει να έχει η Τουρκία για ακόμη μια τετραετία το πάνω χέρι», σημείωσε η Φώφη Γεννηματά

Για τον κορονοϊό

Σε ότι αφορά τον κορονοϊό, η κ. Γεννηματά ζήτησε να ενισχυθεί τώρα το Εθνικό Σύστημα υγείας, με έκτακτες προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών, καθώς παρά την προσπάθεια του προσωπικού, όπως είπε «οι πολίτες ταλαιπωρούνται, καθώς βλέπουμε ότι όλοι, ακόμη και όσοι το επέκριναν παλαιότερα, προστρέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας».

Η κ. Γεννηματά χαρακτήρισε σωστή κίνηση το κλείσιμο των σχολείων, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί νωρίτερα, ενώ σε ότι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορονοϊού, η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ είπε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν είναι επαρκή για την κάλυψη επιχειρήσεων και εργαζόμενων που θα πληγούν, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή στον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα και ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι χρειάζεται από όλους τους πολίτες ψυχραιμία, τήρηση των προληπτικών μέτρων και υπακοή στους κανόνες των επιστημόνων, τονίζοντας ότι «αυτό ισχύει για όλους, περιλαμβανομένης και της Εκκλησίας», αναφερόμενη στην κόντρα που έχει ξεσπάσει για την Θεία Κοινωνία.