Υγεία - Περιβάλλον

Με ηλεκτρονική συνταγή θα χορηγούνται τα αντιβιοτικά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θέσπιση μέτρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας σε ΜΕΘ και ΜΑΦ, στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό.

Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, τη δοσολογία, κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, κλπ.. Τα παραπάνω αναφέρονται σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας στο νομοσχέδιο με τίτλο “Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της Υγείας, ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας”.

Η προτεινόμενη διάταξη, η οποία επιβάλλει τον κανόνα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αντιβιοτικών, αποσκοπεί στην αναβάθμιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, αποτρέποντας την υπερβολική και αναίτια χρήση τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο την άσκοπη επιβάρυνση του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και την επιζήμια για το σύνολο του πληθυσμού, ανάπτυξη της μικροβιακής αντοχής.

Προκειμένου, όμως, να μην δημιουργηθούν λειτουργικές δυσχέρειες από τη μετάβαση στο σύστημα της ηλεκτρονικής χορήγησης, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, αλλά και πρόσθετες δυσχέρειες στην χορήγηση αντιβιοτικών στους ασθενείς, η έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης ξεκινά τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Επίσης ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Θεσπίζεται βασική δέσμη μέτρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΘ). Δηλαδή για την αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, όπως αναπνευστήρων, κλινών νοσηλείας, εξοπλισμού κλινών, παγίου εξοπλισμού κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστών κυκλωμάτων αναρρόφησης και αναγκαίων ιατροτεχνολογικών προϊόντων συνοδών προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορονοϊού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ ή σε ΜΑΘ.