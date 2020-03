Κοινωνία

Ρουβίκωνας: Στον ανακριτή ηγετικό στέλεχος για υπόθεση ανθρωποκτονίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Τι αναφέρει ο κατηγορούμενος σε ανάρτησή του στα social media.

(εικόνα αρχείου)

Ενώπιον του ανακριτή καλείται να δώσει εξηγήσεις ηγετικό στέλεχος του “Ρουβίκωνα” για το κακούργημα της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία.

Την κλήτευση ανακοίνωσε, μάλιστα, ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media. Σε αυτήν, υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει καν σε ποια υπόθεση αφορά. Ωστόσο, πληροφορίες από δικαστικές πηγές, αναφέρουν πως αφορά σε υπόθεση ανθρωποκτονίας του 2016, με θύμα έναν αλλοδαπό, στα Εξάρχεια.

Το ηγετικό στέλεχος του “Ρουβίκωνα” κάνει λόγο για δικαστική σκευωρία, ενώ προαναγγέλλει πως θα απευθύνει κάλεσμα σε συντρόφους του, προκειμένου να διαδηλώσουν έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου πρόκειται να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.