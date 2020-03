Πολιτισμός

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ανακοίνωσε αναστολή δράσεων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το ΣΕΠ, μετά τις οδηγίες του Υπ. Υγείας για τον επιδημία κορονοϊού.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), η μεγαλύτερη κίνηση για νέους στην Ελλάδα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για 14 ημέρες, ενημερώνει ότι:

Αναστέλλονται ανεξαιρέτως όλες οι Προσκοπικές δραστηριότητες έως και την 24η Μαρτίου 2020 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όλοι οι χώροι των Προσκοπικών Συστημάτων θα απολυμανθούν για προληπτικούς λόγους, κατά την διάρκεια των 14 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από την Πολιτεία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ή δίδονται ειδικότερες οδηγίες για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, το Σ.Ε.Π. θα προσαρμόζεται σχετικά. Τα κατά τόπους Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες των μελών του Σ.Ε.Π., για οποιοδήποτε θέμα απαιτηθεί.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, "Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) εάν κριθεί αναγκαίο θα λάβει επιπλέον μέτρα, δρώντας υπεύθυνα και με γνώμονα την ασφάλεια των Μελών του και των οικογενειών τους".