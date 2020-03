Αθλητικά

Basketball Champions League: Πρόκριση της ΑΕΚ στους “8” με νίκη στη Βόννη

Με εκπληκτική εμφάνιση, κυρίως στο 4ο δεκάλεπτο, η “Ένωση” πέρασε νικηφόρα από τη Γερμανία.

Πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Basketball Champions League για την ΑΕΚ.

Η “Ένωση” πέρασε νικηφόρα με 90-86 από την έδρα της Τέλεκομ Βόννης, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των “16” της διοργάνωσης, και σε συνδυασμό με το πρώτο... βήμα, που είχε κάνει στο ΟΑΚΑ (92-85), έγραψε το πολυπόθητο 2-0, “καθαρίζοντας” τη σειρά.

Στα προημιτελικά, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου καλείται να περάσει το εμπόδιο της Νίμπουργκ από την Τσεχία.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 49-45, 66-62, 86-90

Βόννη (Βόιτ): Μπρούνινγκ 12, Φρεζίερ 6, ΜακΚίνι-Τζόουνς 18, Σίμονς 8, Σλόαν 14, Μπράουν 9, Μπαρτόλο 4, Σαϊμπού 9, Σούμποτιτς 6.

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Γιάνκοβιτς 13, Λάνγκφορντ 25, Ματσιούλις 3, Σλότερ 17, Ζήσης 6, Τσάλμερς 6, Χρυσικόπουλος 6, Γκίκας 8, Γκραντ 3, Ρέι 3.