Ποια νέα πιστοποιητικά εντάσσονται στα ΚΕΠ

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Η επανένταξη και η επικαιροποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα ΚΕΠ, καθώς επίσης και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξη νέων διαδικασιών ήταν το κεντρικό θέμα στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργο Γεωργαντά.

Μάλιστα, συμφωνήθηκε η επανένταξη σημαντικού αριθμού διαδικασιών, οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή από το 2013, καθώς επίσης και η ένταξη νέων διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις και διαδικασιών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, θα επικαιροποιηθούν και θα ενταχθούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω πιστοποιητικά, τα οποία είναι υψηλής ζήτησης και ενδιαφέροντος για το ευρύ κοινό:

Περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης Περί αποποίησης ή μη κληρονομίας Περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος Περί ανάκλησης, τροποποίησης, αφαίρεσης κληρονομητηρίου

Με σκοπό το συντονισμό των δύο Υπουργείων και την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η οποία αναμένεται περί τα τέλη Μαρτίου, συγκροτήθηκε σήμερα ομάδα εργασίας.