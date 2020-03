Κόσμος

Κορονοϊός: ενδείξεις για φάρμακα που θα μπορούσαν να τον νικήσουν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες για τα αποτελέσματα απο την χορήγηση δραστικών ουσιών και κοκτέιλ φαρμάκων σε ασθενείς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Τα φάρμακα που βοηθούν στη ίαση της νόσου των πνευμόνων που προκαλείται από τον ιό Covid-19 δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Όμως υπάρχουν ενδείξεις για δυνατότητες θεραπείας.

Οι γιατροί έχουν κάποια ελπίδα μεταξύ άλλων για ένα φάρμακο κατά των ιών που χρησιμοποιείται κατά των λοιμώξεων από τον 'Εμπολα. Η δραστική ουσία remdesivir πρόκειται να δοκιμαστεί τον Μάρτιο σε σχεδόν 1.000 ασθενείς στην Ασία και σε άλλες χώρες οι οποίες επλήγησαν μέτρια ή σοβαρά από τον κοροναϊό. Αυτό ανακοινώθηκε από αμερικανική εταιρεία η οποία προτίθεται να ελέγξει την δραστικότητα της ουσίας αυτής κατά του ιού.

Για την καταπολέμηση του Covid-19 έχουν επίσης αναφερθεί και άλλα δυνητικά δραστικά φάρμακα. Πριν από λίγες εβδομάδες μεταδόθηκε μια είδηση από την Ταϊλάνδη ότι ένας συνδυασμός φαρμάκων γρίπης και φαρμάκων κατά του ιού HIV βοήθησαν μια ασθενή. Στην γυναίκα αυτή χορηγήθηκαν από τους γιατρούς το φάρμακο κατά της γρίπης oseltamivir και οι δύο δραστικές ουσίες του ΗΙV lopinavir και ritonavir. Μέσα σε 48 ώρες δεν ήταν πλέον δυνατόν να ανιχνευθεί στην ασθενή ο κορονοϊός, όπως μεταδόθηκε.

Από την Κίνα ήρθε επίσης η είδηση ότι ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Προφανώς η δραστική ουσία chloroquin έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ασθενείς στην Κίνα.