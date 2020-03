Παράξενα

Βραζιλιάνος βουλευτής: να κόβονται τα χέρια των διεφθαρμένων πολιτικών!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιο... παράδειγμα ανέφερε στο Κοινοβούλιο ο βουλευτής, ζητώντας στήριξη της πρότασης του, που προκαλεί σοκ.

(εικόνα αρχείου)

Βραζιλιάνος βουλευτής, που υποστηρίζει ότι η Βραζιλία δεν έχει κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει την πολιτική διαφθορά, κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την τιμωρία του ακρωτηριασμού των δύο χεριών σε βάρος οποιουδήποτε πολιτικού καταδικαστεί για διαφθορά.

Η πρόταση αυτή δεν αναμένεται να προχωρήσει στο Κογκρέσο της Βραζιλίας, όπου δεκάδες βουλευτές βρίσκονται στο μικροσκόπιο ερευνών με τις κατηγορίες της διαφθοράς και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ο βουλευτής Έμερσον Πετρίβ, γνωστός με το όνομα Μπόκα Αμπέρτα, δήλωσε ότι ένα τέτοιο δραστικό μέτρο είναι αναγκαίο σε μια χώρα που έχει αγανακτήσει από την διαφθορά που διαπράττεται ατιμωρητί.

«Είναι ένα νομοσχέδιο που προκαλεί σοκ, όμως, δυστυχώς, οι περισσότεροι πολιτικοί κλέβουν τα χρήματα των φορολογουμένων» εξήγησε, προσθέτοντας ότι στα αραβικά κράτη, κανείς δεν κλέβει τίποτα από τον φόβο ότι θα του κόψουν το χέρι.

Ο Πετρίβ αναφέρει ότι υπάρχει δημόσια στήριξη στην πρότασή του, όμως, για να εγκριθεί το νομοσχέδιο θα χρειαστεί τη στήριξη των βουλευτών που δεν έχουν πιαστεί να κλέβουν.