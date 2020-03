Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δημήτρης Κίτσος αναστατώνει το Διαφάνι (εικόνες)

Στο επεισόδιο της Τετάρτης κάνει την εμφάνισή του ένα νέο πρόσωπο, που θα προκαλέσει αναταράξεις.

Ένα νέο πρόσωπο θα δούμε την Τετάρτη στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες”, το οποίο. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κίτσο, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον ρόλο του Δημητράκη.

Ο Δημητράκης είναι ένας νεαρός Διαφανιώτης, παλιός συμμαθητής του Κωνσταντή. Έφυγε νωρίς από το χωριό του και πήγε στη Λάρισα, όπου προσπαθεί να εργαστεί ως ζωγράφος.

Είναι ένας άνθρωπος με πολλές ευαισθησίες, που είχε μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, εξαιτίας της κακοποίησης που δεχόταν από τον Κωνσταντή, τον Μελέτη, τον Σέργιο και από άλλα αγόρια που τον περιέπαιζαν και τον βασάνιζαν, σε κάθε ευκαιρία.

Προσπαθεί να ζει με αξιοπρέπεια, να μη δίνει δικαιώματα και να μένει μακριά από μπελάδες, μόνο που οι μπελάδες θα του χτυπήσουν την πόρτα όταν ο Κωνσταντής και ο Μελέτης ζητήσουν τη βοήθειά του για να παγιδεύσουν και να ξεφορτωθούν τον Κλεομένη…

Τετάρτη 11 Μαρτίου - Επεισόδιο 88

Η Ελένη προσπαθεί να αποτρέψει τις αδελφές της απ’ το παράτολμο σχέδιο που ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν αλλά η Ασημίνα είναι αποφασισμένη, βγάζοντας πια έναν άλλον, σκληρό, χαρακτήρα και προς την Ελένη αλλά και προς όλους. Η τελευταία ελπίδα της Ελένης είναι ο Νικηφόρος. Θα καταφέρει να τον πάρει με το μέρος της ή θα αποδεχτεί κι εκείνος την λύση της Μυρσίνης; Ο Κωνσταντής και ο Μελέτης επισκέπτονται τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους βοηθήσει να ξεσκεπάσουν τα ψέματα του Κλεομένη. Την ίδια ώρα, ο Κυπραίος μαρκάρεται στενά απ’ τον Προύσαλη, ο οποίος τον υποψιάζεται για τη δολοφονία του φίλου, του Νέστορα. Θα καταφέρει να ξεφύγει κι αυτήν την φορά;

Παράλληλα, ο Δούκας πλέει σε πελάγη ευτυχίας για τον ερχομό του εγγονιού του αλλά η χαρά του δεν θα κρατήσει πολύ μετά από μια συνάντησή του με τον Μιλτιάδη. Η Μυρσίνη και η Ασημίνα, έχοντας ξεκινήσει μια άσπονδη συμμαχία, κάνουν μια ιδιαίτερη πρόταση στην Ρίζω ενώ ο Κυπραίος προσεγγίζει ξανά την Ελένη κι αυτήν την φορά αποφασίζει να χρησιμοποιήσει όλα του τα… «όπλα».

Πέμπτη 12 Μαρτίου - Επεισόδιο 89

Η Ασημίνα και η Μυρσίνη προχωράνε το σχέδιο της ψεύτικης εγκυμοσύνης, παρά τις αντιρρήσεις της Ελένης, βάζοντας άλλον έναν σύμμαχο στο πλευρό τους. Ο συνεταιρισμός ιδρύεται, επίσημα, και ο Δούκας έρχεται αντιμέτωπος με τα μέλη του. Καταλαβαίνει πως είναι όλοι εναντίον του πια και θα στραφεί στον Κυπραίο με μια συμφέρουσα πρόταση. Πώς θα αντιδράσει ο Κυπραίος; Ο Μελέτης και ο Κωνσταντής προσεγγίζουν τον Δημητράκη για να τους βοηθήσει να ξεσκεπάσουν τον Κλεομένη, μόνο που εκείνος θυμάται καλά πόσο έχει υποφέρει στα χέρια τους. Θα τον πείσουν να γίνει το δόλωμα; Η Θεοδοσία και ο Βασταρδής έρχονται πιο κοντά παρά τις προσπάθειες του Λάμπρου να την προσεγγίσει για να προσπαθήσουν πάλι για ένα παιδί. Ο Προύσαλης, απογοητευμένος που δε μπορεί να στριμώξει τον Κυπραίο, αποφασίζει να μοιραστεί τις αμφιβολίες του με τον Νέστορα. Εκείνος αποφασίζει να ψάξει πιο βαθιά με τη βοήθεια κάποιων φίλων του…