Κόσμος

Ο κορονοϊός “χτύπησε” και την Τουρκία

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη γειτονική χώρα είναι γεγονός.

Το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στην Τουρκία επιβεβαίωσε, αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι ένας άνδρας διαγνώστηκε θετικός στον ιό.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες, για έναν άνδρα που επέστρεψε στην Τουρκία απο ταξίδι στην Ευρώπη.

Ο Τούρκος Υπουργός τόνισε πως ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση.

Τα μέλη της οικογενείας του άνδρα βρίσκονται υπό παρακολούθηση απο τις υγειονομικές Αρχές της Τουρκίας.