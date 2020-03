Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου και ολοκληρώνεται η πρώτη για φέτος ανάδρομη πορεία του Ερμή που ξαναβρίσκει τα ίσια του στις τελευταίες μοίρες του Υδροχόου.

ΚΡΙΟΣ: Ο Ερμής που από σήμερα γυρίζει σε ορθή τροχιά στον Υδροχόο θα σου δώσει την ευκαιρία να παλέψεις μέχρι... τελευταίας ρανίδας για να κερδίσεις μια μάχη στο πεδίο των ερωτικών σου και να πείσεις για τις διαθέσεις και τις προθέσεις σου. Από την άλλη είναι πιθανό αυτές τις μέρες να προκύψουν και νέες ευκαιρίες μέσα από τις γνωριμίες που διαθέτουν άτομα του φιλικού σου κύκλου. Αν είσαι σε σχέση και το ταίρι σου αρνείται να έρθει με τα νερά σου σε κάποιο κοινό σχέδιο που μπορεί να έχετε, μέχρι τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας μάλλον θα το έχεις πείσει.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Ερμή να γυρίζει από σήμερα ορθόδρομος στον Υδροχόο θα έχεις την ευκαιρία να αποκαταστήσεις την επικοινωνία στο γάμο σου και να χτίσεις γέφυρες που μπορεί το προηγούμενο διάστημα να είχαν πέσει. Παράλληλα, ξεμπλοκάρουν και τα κανάλια επικοινωνίας με τον προϊστάμενο σου ή με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που τις προηγούμενες μέρες σου έκαναν τη ζωή πιο δύσκολη. Αν θες να επιχειρήσεις ένα νέο ξεκίνημα, θα σου πρότεινα να το αφήσεις για τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, να γυρίζει από σήμερα σε ορθή τροχιά στον Υδροχόο θα μπορέσεις να κάνεις κάποιο ταξίδι που σχεδίαζες το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν κατάφερες να πραγματοποιήσεις, είτε λόγω του κοροναϊού, είτε λόγω άλλων εμποδίων που μπορεί να προέκυψαν στην πορεία. Θέματα σπουδών, οι συναλλαγές σου με το εξωτερικό ή ακόμα κάποια νομική υπόθεση που επίσης αντιμετώπισαν δυσκολίες όσο ο Ερμής ήταν ανάδρομος θα μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές εδώ τις μέρες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τον Ερμή να γυρίζει σε ορθή τροχιά στον Υδροχόο κάποιες διαπραγματεύσεις ή οικονομικού περιεχομένου συζητήσεις που το προηγούμενο διάστημα έδειχναν να μην μπορούν να κάνουν το παραμικρό βήμα εξέλιξης, θα δεις να ξεμπλοκάρουν. Λίγη προσοχή μέχρι το Σάββατο, αλλιώς η Δευτέρα είναι μια καλή μέρα για να εξετάσεις το ενδεχόμενο να κλείσεις ένα παλιό δάνειο στην τράπεζα ή να διεκδικήσεις κάποια χρήματα που μπορεί να έχεις δανείσει, αλλά δε στα έχουν επιστρέψει.

ΛΕΩΝ: Με τον Ερμή να ξαναπαίρνει τα ίσια του απέναντι σου θα μπορέσεις να ξεπεράσεις την πόλωση που μπορεί να έχει δημιουργηθεί στη σχέση σου και να βρείτε ένα τρόπο να έρθετε πάλι λίγο πιο κοντά. Θα σου πρότεινα βέβαια μέχρι το Σάββατο να μην πιέσεις τα πράγματα περισσότερο απ’ όσο καταλαβαίνεις ότι σε παίρνει. Από την άλλη, αν υπάρχει κάποιος που σου τη δίνει επειδή αντιστέκεται στη γοητεία σου είναι η κατάλληλη στιγμή να του δώσεις να καταλάβει με ποιον έχει να κάνει...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, να επιστρέφει σε ορθή τροχιά στον Υδροχόο οι επόμενες μέρες θα σου δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσεις τις σχέσεις σου με κάποιους από τους συναδέλφους σου και θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που έχει καθένας, για να αποφύγετε πιθανές παρεξηγήσεις στο μέλλον. Από την άλλη, αν το προηγούμενο διάστημα απείχες από κάποια δραστηριότητα με την οποία ασχολείσαι είναι καιρός να επανέλθεις.

ΖΥΓΟΣ: Με τον Ερμή να γυρίζει σε ορθή φορά στον Υδροχόο θα έχεις την ευκαιρία να αναθερμάνεις το κλίμα στην ερωτική σου ζωή. Δεν είναι ότι σταματάς να σκέφτεσαι, αλλά σκέφτεσαι διαφορετικά. Έχεις τη διάθεση να περάσεις καλά, χωρίς να μπαίνεις στη διαδικασία να αναλύεις αν αυτό που επιθυμείς είναι σωστό ή λάθος αλλά κατά πόσο είναι αυτό που πραγματικά θέλεις κι αυτό που θα σε κάνει να περάσεις καλά. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και μια ευκαιρία να αφήσεις πίσω κάποια ταμπού σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Ερμής πού από σήμερα θα γυρίσει ορθόδρομος στον Υδροχόο θα ρίξει τους τόνους στο σπίτι και θα μπορέσεις να ξαναβρείς τις ισορροπίες στις σχέσεις σου με τα πρόσωπα της οικογένειας σου. Προσπάθησε στις συζητήσεις που θα κάνεις να ελέγξεις το συναίσθημα και τον εγωισμό σου, προτάσσοντας τη λογική. Παράλληλα, δεν αποκλείεται πριν τη Δευτέρα να προκύψουν εξελίξεις αν σε απασχολεί το ενδεχόμενο μιας μετακόμισης ή η αγοραπωλησία κάποιου ακινήτου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ερμή να επιστρέφει σε ορθή τροχιά στον Υδροχόο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με συζητήσεις ή ακόμα και κάποιες εμπορικές συμφωνίες που επιχείρησες να κλείσεις το Φεβρουάριο, αλλά οι προσπάθειες σου δε στέφθηκαν με επιτυχία. Επίσης, μπορείς να ασχοληθείς ξανά με κάποιο ταξίδι που μπορεί να είχες στα σκαριά, αλλά ακυρώθηκε για τον οποιονδήποτε λόγο όσο ο Ερμής ήταν ανάδρομος.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η επαναφορά του Ερμή σε ορθή πορεία στον Υδροχόο θα δώσει ώθηση σε κάποιο οικονομικό θέμα που είχε κολλήσει. Βέβαια, αν μιλάμε για μια οικονομική συμφωνία που απαιτεί υπογραφές κλπ ή κάποια σημαντική επένδυση θα σου πρότεινα να την προγραμματίσεις από το Σάββατο και μετά. Στα ερωτικά σου, αν το προηγούμενο διάστημα ένιωθες ανασφάλεια, επειδή είχες κάποια ερωτική απογοήτευση ή επειδή το ταίρι σου φαινόταν πιο απόμακρο, στο εξής θα δεις την κατάσταση να βελτιώνεται.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Ερμής που από σήμερα γυρνάει ορθόδρομος στο ζώδιό σου θα σε βοηθήσει να βάλεις σε μια σειρά τις προτεραιότητες που έχεις και θα μπορέσεις να επανεκκινήσεις κάποιες σχέσεις που μπορεί να θίχτηκαν μετά από κάποιες παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν με το αλαλούμ που επικρατούσε στη ζωή σου τελευταία. Η ειλικρίνεια σου είναι σίγουρα σημαντική για να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις, όμως ακόμα σημαντικότερη θα είναι η ικανότητα σου να καταλάβεις το τι θέλει να σου πει η άλλη πλευρά.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο Ερμής ξεκινάει από σήμερα την πορεία του για να επιστρέψει από Δευτέρας στο ζώδιο σου, αφού γυρίζει ορθόδρομος στον Υδροχόο. Κάποια ζητήματα στον επαγγελματικό τομέα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, ενώ και κάποια σχέδια σου έχει έρθει η στιγμή να υλοποιηθούν. Ο δισταγμός και η υπερανάλυση υποτιμούν τις δυνατότητες σου και απλά σε καθυστερούν. Προετοιμάσου, βρες το θάρρος να υποστηρίξεις τις επιλογές σου χωρίς να ακούς τις κακεντρέχειες των ανθρώπων γύρω σου και ετοιμάσου για μεγάλα πράγματα!

Πηγή: astrologos.gr