Κορονοϊός: θετική στον Covid-19 η υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας

Ήταν παρούσα σε δεξίωση που παρέθεσε στη Ντάουνινγκ Στριτ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον. Τι ανακοίνωσε η ίδια.

Η υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας Ναντίν Ντόρις διαγνώστηκε με κορονοϊό και έχει τεθεί με δική της πρωτοβουλία σε απομόνωση στο σπίτι της, επιβεβαίωσε η ίδια χθες Τρίτη. Η Ντόρις ανέφερε ότι έλαβε «όλες τις προφυλάξεις που συνιστώνται» αφού ενημερώθηκε για τη διάγνωση.

Εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας «άρχισαν λεπτομερή καταγραφή των επαφών» της, ενώ το υπουργείο Υγείας και το γραφείο της στο κοινοβούλιο «ακολουθούν αυστηρά τις συμβουλές τους», τόνισε η υφυπουργός με ανακοίνωση που υπογράφεται από την ίδια και δημοσιοποιήθηκε μέσω των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας.

Το δελτίο Τύπου του υπουργείου επαλήθευσε πληροφορίες που δημοσίευσε νωρίτερα χθες η εφημερίδα The Times. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, η 62χρονη πολιτικός συναντήθηκε με εκατοντάδες ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ ήταν επίσης παρούσα σε δεξίωση που παρέθεσε ο πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματός της, ο Μπόρις Τζόνσον, στην επίσημη κατοικία του στη Ντάουνινγκ Στριτ. Ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Ματ Χάνκοκ τόνισε μέσω Twitter ότι «λυπάται πολύ» για το γεγονός ότι η Ντόρις μολύνθηκε. «Έκανε το σωστό επιλέγοντας να απομονωθεί στο σπίτι της», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της επιδημίας που έχει προκαλέσει ο κοροναϊός στο ΗΒ αυξήθηκε σε έξι. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα αυξήθηκε σε 373, από 319 την προηγουμένη.

Η υφυπουργός είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής πολιτικής τάξης που προσβλήθηκε από τον SARS-CoV-2. Άρχισε να μη νιώθει καλά ενώ υπέγραφε διάταγμα που πρόσθεσε τον κοροναϊό στις ασθένειες που είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται στις αρχές στη Βρετανία, σύμφωνα με τους Τάιμς, που σημειώνουν πως η Ντόρις βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης.

Στη Βρετανία γίνεται έντονη συζήτηση για το εάν θα πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία της Βουλής των Κοινοτήτων, με την κυβέρνηση του Τζόνσον να μοιάζει διστακτική να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο εν μέσω της όξυνσης της συνεχιζόμενης παγκόσμιας κρίσης για τη δημόσια υγεία.