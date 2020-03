Κοινωνία

Επίθεση ληστών σε ΑΤΜ στην Πεντέλη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η τράπεζα, στην οποία ανήκει το ΑΤΜ, είχε μεριμνήσει και είχε κατεβασμένο το ρολό του, με αποτέλεσμα το «έργο» των ληστών να καταστεί δύσκολο.

Στόχος ληστών έπεσε στις 03.00 τα ξημερώματα ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών στην οδό Παναγούλη, στην Πεντέλη.

Τρεις άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα του μεσιτικού γραφείου, στην πρόσοψη του οποίου βρισκόταν το ΑΤΜ και τοποθέτησαν δυναμίτη πίσω από το μηχάνημα.

Το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά οι ίδιοι δεν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και έτσι εγκατέλειψαν το σημείο με το αυτοκίνητο, στο οποία εξ αρχής επέβαιναν.

Η τράπεζα, στην οποία ανήκει το ΑΤΜ, είχε μεριμνήσει και είχε κατεβασμένο το ρολό του, με αποτέλεσμα το «έργο» των ληστών να καταστεί δύσκολο.