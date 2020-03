Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “σαρώνει” παγκοσμίως ο Covid-19

Ρεκόρ θανάτων καταγράφει το τελευταίο 24ωρο η Ιταλία. Ο ιός "επισκέφθηκε" και την Τουρκία. Η υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας προσβλήθηκε από τον ιό.

"Καλπάζει" ο κορονοϊός σε ολόκληρο τον κόσμο. Ρεκόρ θανάτων καταγράφεται στην Ιταλία με 168 νέους θανάτους σε ένα 24ωρο και 977 νέα κρούσματα. Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης και από την αρχή της επιδημίας, τον Δεκέμβριο του 2019, έχουν καταγραφεί σε 115 χώρες συνολικά 117.959 κρούσματα και 4.264 θάνατοι, ενώ έχουν αναρρώσει 65.040 άτομα.

Συνολικά 24 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό καταγράφηκαν ως τα μεσάνυχτα στην ηπειρωτική Κίνα, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας, αριθμός σχετικά αυξημένος από τα 19 που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα. Με τα νέα κρούσματα, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε σε 80.778 από τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας, επιβεβαιώθηκαν επίσης χθες 22 νέοι θάνατοι από την ασθένεια COVID-19, γεγονός που αυξάνει τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της επιδημίας σε 3.158 νεκρούς.

Όλοι οι νέοι θάνατοι ασθενών αναφέρθηκαν από τις υγειονομικές αρχές της επαρχίας Χουμπέι, του επίκεντρου της κρίσης, εκ των οποίων οι 19 στην Ουχάν, τη μεγαλούπολη που αποτελεί την πρωτεύουσά της, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2 τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, καταγράφηκαν επίσης 31 νέα ύποπτα κρούσματα. Το σύνολο των ύποπτων κρουσμάτων, που τελούν υπό ιατρική παρακολούθηση, ανήλθε έτσι σε 285. Επίσης ως τα μεσάνυχτα χθες, 1.578 άνθρωποι αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν. Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μειώθηκε κατά 302, στους 4.492. Στα νοσοκομεία όλης της Κίνας παραμένουν 16.145 ασθενείς. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν αποθεραπευθεί ανήλθε σε 61.475.

Επίσης χθες Τρίτη καταγράφηκαν από τις αρχές 10 νέα κρούσματα που «εισήχθησαν» στη χώρα από το εξωτερικό, κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, τα έξι στο Πεκίνο, άλλα δύο στη Σαγκάη, ένα στην επαρχία Σαντόνγκ και ένα στην επαρχία Γκανσού. Ως τα μεσάνυχτα χθες το σύνολο των ασθενών που έφθασαν στην ηπειρωτική Κίνα από το εξωτερικό ανερχόταν σε 79.

Πρώτο κρούσμα στην Τουρκία

Το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στην Τουρκία επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες. Διευκρίνισε πως πρόκειται για άνδρα και η κατάστασή του είναι καλή. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομά του, για την προστασία της ιδιωτικής του ζωής.

Ο κ. Κότζα είπε ότι η άνδρας ταξίδεψε στην Τουρκία από ευρωπαϊκή χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, καθώς και ότι έχει πλέον τεθεί σε καραντίνα. Σε αποκλεισμό και υπό ιατρική παρακολούθησε καραντίνα έχει επίσης τεθεί η οικογένειά του. Ο Κότζα διαβεβαίωσε ότι οι τουρκικές αρχές θα αντιμετωπίσουν το κρούσμα «με διαφάνεια», προσθέτοντας πως «θα μπορούσα να κάνω την ανακοίνωση σήμερα (Τετάρτη) το πρωί».

«Ένα ή περισσότερα κρούσματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται επιδημία. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός εισήλθε στη χώρα μας. Υπήρχε υψηλή πιθανότητα για κάτι τέτοιο και συνέβη. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση για αυτό το μεμονωμένο περιστατικό αυτή τη στιγμή. Τώρα πρέπει να οργανώσουμε τη ζωή μας λαμβάνοντας τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Πρόκειται για εθνικό κίνδυνο, τα μέτρα πρόληψης είναι απλά», είπε ακόμη.

Ο Κότζα συνέστησε σε όλους όσους έρχονται από το εξωτερικό να μένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον επί 14 ημέρες προληπτικά και παρότρυνε όλους τους τούρκους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο. Διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις κρατικές υπηρεσίες. «Ένας ασθενής σε καραντίνα δεν είναι απειλή για μια ολόκληρη κοινωνία», καθησύχασε ο υπουργός Υγείας.

Η υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας προσβλήθηκε από τον ιό

Η υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας Ναντίν Ντόρις διαγνώστηκε με κορονοϊό και έχει τεθεί με δική της πρωτοβουλία σε απομόνωση στο σπίτι της, επιβεβαίωσε η ίδια. Η Ντόρις ανέφερε ότι έλαβε «όλες τις προφυλάξεις που συνιστώνται» αφού ενημερώθηκε για τη διάγνωση.

Εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας «άρχισαν λεπτομερή καταγραφή των επαφών» της, ενώ το υπουργείο Υγείας και το γραφείο της στο κοινοβούλιο — είναι βουλεύτρια των Συντηρητικών — «ακολουθούν αυστηρά τις συμβουλές τους», τόνισε η υφυπουργός με ανακοίνωση που υπογράφεται από την ίδια και δημοσιοποιήθηκε μέσω των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας.

Το δελτίο Τύπου του υπουργείου επαλήθευσε πληροφορίες που δημοσίευσε νωρίτερα χθες η εφημερίδα The Times. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, η 62χρονη πολιτικός συναντήθηκε με εκατοντάδες ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ ήταν επίσης παρούσα σε δεξίωση που παρέθεσε ο πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματός της, ο Μπόρις Τζόνσον, στην επίσημη κατοικία του στη Ντάουνινγκ Στριτ. Ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Ματ Χάνκοκ τόνισε μέσω Twitter ότι «λυπάται πολύ» για το γεγονός ότι η Ντόρις μολύνθηκε. «Έκανε το σωστό επιλέγοντας να απομονωθεί στο σπίτι της», πρόσθεσε.

Νωρίτερα χθες Τρίτη, ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της επιδημίας που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός στο ΗΒ αυξήθηκε σε έξι. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα αυξήθηκε σε 373, από 319 την προηγουμένη. Η υφυπουργός είναι το πρώτο μέλος της βρετανικής πολιτικής τάξης που προσβλήθηκε από τον SARS-CoV-2. Άρχισε να μη νιώθει καλά ενώ υπέγραφε διάταγμα που πρόσθεσε τον κορονοϊό στις ασθένειες που είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται στις αρχές στη Βρετανία, σύμφωνα με τους Τάιμς, που σημειώνουν πως η Ντόρις βρίσκεται στη φάση της ανάρρωσης.

Στη Βρετανία γίνεται έντονη συζήτηση για το εάν θα πρέπει να ανασταλεί η λειτουργία της Βουλής των Κοινοτήτων, με την κυβέρνηση του Τζόνσον να μοιάζει διστακτική να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο εν μέσω της όξυνσης της συνεχιζόμενης παγκόσμιας κρίσης για τη δημόσια υγεία.

Νέα κρούσματα και θάνατοι στη Νότια Κορέα

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Κορέας κατέγραψαν 242 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα το περασμένο 24ωρο, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στη χώρα σε 7.755, αναφέρει ανακοίνωση των Κορεατικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC) που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, μία ημέρα μετά την υποχώρηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου 11ημέρου. Χθες υπέκυψαν άλλοι έξι άνθρωποι στη Νότια Κορέα, με τον απολογισμό της ασθένειας COVID-19 να ανέρχεται πλέον σε 60.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, 41 ασθενείς ανέρρωσαν και έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία το προηγούμενο 24ωρο, γεγονός που αυξάνει το σύνολο των ανθρώπων που έχουν αποθεραπευτεί από το ξέσπασμα της επιδημίας τη νοτιοκορεατική επικράτεια σε 288.

59 νέα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην Ιαπωνία

Οι υγειονομικές αρχές της Ιαπωνίας κατέγραψαν 59 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού χθες Τρίτη, τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει διαπιστωθεί μέσα σε ένα 24ωρο στη χώρα από το ξέσπασμα της επιδημίας, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στη χώρα αυξήθηκε έτσι σε 1.278, συμπεριλαμβανομένων 696 επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, που παραμένει σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα, και 14 ανθρώπων που επέστρεψαν με πτήσεις τσάρτερ από την Κίνα, σύμφωνα με τα δεδομένα που μετέδωσε το NHK. Ένα νέο κρούσμα διαπιστώθηκε εξάλλου νωρίς σήμερα στον δυτικό νομό Χιόγκο. Ο απολογισμός των θυμάτων της επιδημίας ανέρχεται μέχρι σήμερα στην Ιαπωνία σε 19 νεκρούς, ανάμεσά τους επτά που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, ανέφερε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση.

Σε συναγερμό Παναμάς, Βολιβία, Παραγουάη, Τζαμάικα

Ένας 64χρονος εκπαιδευτικός που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό υπέκυψε στον Παναμά, γεγονός που σήμανε τον πρώτο θάνατο στη χώρα και στην κεντρική Αμερική εξαιτίας της επιδημίας της ασθένειας COVID-19, ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Ροσάριο Τέρνερ. Σύμφωνα με πηγές είχαν επιβεβαιωθεί μέχρι χθες συνολικά οκτώ κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Το ένα από τα πρόσωπα που έχουν μολυνθεί «νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, άλλο ένα δυστυχώς απεβίωσε», είπε η κυρία Τέρνερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα. Το θύμα, διαβητικός, υπέκυψε την Κυριακή, διευκρίνισε η υπουργός. Οι υπόλοιποι επτά άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον ιό είναι ηλικίας μεταξύ 29 και 59 ετών και οι έξι είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό — στη Γαλλία, στην Ισπανία, στις ΗΠΑ και στην Κούβα.

Ο Παναμάς είναι η δεύτερη χώρα της κεντρικής Αμερικής στην οποία εξαπλώθηκε ο SARS-CoV-2 μετά την Κόστα Ρίκα, όπου καταμετρώνται 13 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών υπηκόων των ΗΠΑ. Η παναμαϊκή κυβέρνηση διέταξε να κλείσουν ως την 7η Απριλίου όλα τα σχολεία στις περιοχές που πλήττονται από την επιδημία. Η υπουργός Υγείας, υποσχόμενη ότι θα ενημερώνει για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας όλων των ανθρώπων που μολύνθηκαν, προέτρεψε τους πολίτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και «να τηρούν τα πρωτόκολλα πρόληψης» της εξάπλωσης του ιού.

Η κυβέρνηση της Παραγουάης αποφάσισε να ανασταλεί η λειτουργία του δημόσιου συστήματος παιδείας και να ακυρωθούν οι δημόσιες εκδηλώσεις για 15 ημέρες, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορονοϊού, γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Χούλιο Ματσολένι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματός του προς τους πολίτες. Μέχρι στιγμής, στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα του SARS-CoV-2.

Οι υγειονομικές αρχές της Βολιβίας επιβεβαίωσαν τα πρώτα δύο κρούσματα του κορονοϊού, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του προς τους πολίτες ο υπουργός Υγείας της μεταβατικής κυβέρνησης, ο Ανίμπαλ Κρους.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Τζαμάικας ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίνγκστον. Το πρόσωπο που προσβλήθηκε είναι μια υπήκοος Τζαμάικας που επέστρεψε στην πατρίδα της «από το Ηνωμένο Βασίλειο», διευκρίνισε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα. Η ασθενής έφθασε στο νησί της Καραϊβικής την 4η Μαρτίου, επικοινώνησε με το δημόσιο σύστημα υγείας την 9η Μαρτίου διότι εμφάνισε συμπτώματα και έχει τεθεί έκτοτε σε απομόνωση, σύμφωνα με το κείμενο.

Πρώτος θάνατος στην Ινδονησία

Μία 53χρονη γυναίκα υπέκυψε αφού προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό στην Ινδονησία, ο πρώτος θάνατος που συνδέεται με την επιδημία σε αυτή τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, ανακοίνωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας. Η γυναίκα, ξένη υπήκοος, βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση πριν την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Άχμαντ Γιουριάντο.

Ο Γιουριάντο δεν διευκρίνισε την εθνικότητα της γυναίκας ή σε ποιο νοσοκομείο και ποια πόλη πέθανε, όμως πρόσθεσε ότι η πρεσβεία της χώρας από την οποία κατάγεται έχει ενημερωθεί για τον θάνατό της και θα φροντίσει για τον επαναπατρισμό της σορού της. Στην Ινδονησία έχουν καταγραφεί 26 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2.