Κοινωνία

Κορονοϊός: πώς θα αναπληρωθούν οι χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τους τρόπους αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών, λόγω των κλειστών σχολείων, ανέλυσε στον ΑΝΤ1 η υπουργός Παιδείας. Τι θα γίνει με τις Πανελλαδικές.

Προληπτικό «λουκέτο» σε όλα τα σχολεία της χώρας μπαίνει από σήμερα με απόφαση της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Ωστόσο, όπως είπε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το διδακτικό έτος. «Θα ολοκληρωθεί κανονικά η σχολική χρονιά, δεν χρειάζεται να ανησυχούν οι μαθητές και οι φοιτητές μας».

Η ίδια αναφέρθηκε στους τρόπους αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών λέγοντας ότι θα αναπροσαρμοστούν οι διδακτικές ώρες και θα καταργηθούν οι περίπατοι που είναι δύο ανά μήνα για κάθε σχολείο.

Παράλληλα, όπως είπε η ίδια, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνουν μαθήματα σε ημέρες των διακοπών για το Πάσχα, ενώ δεν αποκλείεται και η παράταση του διδακτικού έτους και περίπτωση που παραταθούν τα μέτρα.

«Μελετάται ακόμη και η πιθανότητα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση», σημείωσε η υπουργός Παιδείας, σχολιάζοντας τους φόβους φοιτητών για απώλεια των εξεταστικών, ίσως και του διδακτικού έτους.

Σε ο,τι αφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το υπουργείο Παιδείας εξετάζει δύο σενάρια ανάλογα με το πόσο θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Το ένα σενάριο αφορά στην διεξαγωγή των Πανελλαδικών τον Ιούλιο και το άλλο τον Σεπτέμβριο αλλά η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την παράταση του σχολικού έτους.