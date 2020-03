Κοινωνία

Κωνσταντέλλος στον ΑΝΤ1: θετική στον κορονοϊό δασκάλα που δίδασκε σε 4 σχολεία (βίντεο)

Ιχνηλάτιση σε 4 σχολεια σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη στα οποία διδάσκει η δασκάλα, που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Θετική διαγνώστηκε στον κορονοϊό εκπαιδευτικός που εργάζεται σε σχολεία του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, όπως ενημέρωσε η ίδια τη Δημοτική Αρχή καθώς και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ, σε εξέταση που έκανε με δική της πρωτοβουλία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει εμφανίσει κανένα σύμπτωμα, σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά από ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η εκπαιδευτικός, μετά την επιστροφή της από την Ιταλία στην Ελλάδα στις 24 Φεβρουαρίου, ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου που διδάσκει για το ταξίδι της και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και ο ΕΟΔΥ.

Η απάντηση που έλαβε από τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ πού ίσχυε τότε, ήταν πως αφού είναι ασυμπτωματική να προσέλθει κανονικά στην υπηρεσία της.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, τόνισε ότι η συγκεκριμένη δασκάλα, δίδασκε σε τέσσερα σχολεία του Δήμου, γι αυτό και έχει αρχίσει η ιχνηλάτιση σε αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.