Οικονομία

Κορονοϊός: μέτρα για εργαζόμενους γονείς μετά το “λουκέτο” στα σχολεία

Οι σχετικές ανακοινώσεις καθώς και νέα μέτρα για την ανάσχεση του ιού αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς που έχουν παιδιά έως 15 ετών λαμβάνει η κυβέρνηση μετά το κλείσιμο των σχολείων, στο πλαίσιο της πρόληψης για τον κορονοϊό.

Πρωτίστως εξετάζεται η δυνατότητα άδειας σε έναν εκ των εργαζόμενων γονέων. προκειμένου να παραμείνουν στο σπίτι με τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο επίκεντρο του σχεδιασμού του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης βρίσκεται η εφαρμογή ενός μεικτού συστήματος κατά το οποίο, ένα μέρος της άδειας θα καλύπτεται από την κανονική άδεια που δικαιούται κάθε εργαζόμενος και ένα άλλο θα επιβαρύνει τον εργοδότη και το κράτος.

Σε πρώτο στάδιο, οι ημέρες της άδειας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα ανέρχονται σε 15 ημέρες. Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών αναμένεται να προωθήσουν, όπου είναι δυνατό, την εργασία με ευέλικτο ωράριο και την τηλεργασία με στόχο την αποφυγή εξάπλωσης του ιού στους χώρους εργασίας, αλλά και τον συνωστισμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παράλληλα ανοιχτό παραμένει και το επίδομα ανυπαίτιου κωλύματος προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους που μένουν χωρίς μισθό λόγω της κρατικής απόφασης για κλείσιμο επιχειρήσεων προκειμένου να μην εξαπλωθεί ο ιός. Πρόκειται για επίδομα ύψους 718 ευρώ που θα αφορά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που κλείνουν λόγω ανωτέρας βίας για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊου.

Οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκαν την Τρίτη και αφού εξέτασαν ενδελεχώς την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Οικονομία και στην κοινωνία συμφώνησαν στο να συνδράμει το Κράτος και να στηρίξει επιχειρήσεις, εργαζόμενους και θέσεις εργασίας.

«Το σύνολο του παραγωγικού ιστού (Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι) θα χρειαστεί να συμβάλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών και πρωτοφανών επιπτώσεων του κορονοϊού. Απαιτείται, απ’ όλους μας, ενότητα, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη", τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.