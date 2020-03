Αθλητικά

Ολυμπιακός – Γουλβς: το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά και χωρίς θεατές

Η UEFA απέρριψε το αίτημα της Γουλβς για αναβολή του αγώνα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας.

Οριστικά αύριο (12.3/22:00) και χωρίς φιλάθλους –όπως είχε προγραμματιστεί- θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γουλβς για του «16» του Europa League, αφού χθες αργά η UEFA, σύμφωνα με ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας, απέρριψε σχετικό αίτημα για αναβολή του αγώνα που υπέβαλαν επίσημα οι «λύκοι».

«Η Γουλβς μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα επίσημο αίτημα που υποβλήθηκε στην UEFA προτείνοντας την αναβολή της αναμέτρησης της Πέμπτης στο Europa League με τον Ολυμπιακό απορρίφθηκε από την UEFA. Ο αγώνας θα διεξαχθεί, πίσω από κλειστές πόρτες, σύμφωνα με την αναγκαστική προσωρινή αναστολή παρουσίας φιλάθλων στις αθλητικές εκδηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, για να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού (Covid-19) στην Ελλάδα.

Η θέση μας είναι ότι το ταξίδι θέτει περιττούς κινδύνους για τους παίκτες, το προσωπικό, τους οπαδούς και τις οικογένειες όλων αυτών που θα ταξιδέψουν, σε τόσο κρίσιμες στιγμές», ανέφερε η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας.

«Η ανησυχία μας είναι επίσης για τους αντιπάλους μας, των οποίων οι παίκτες και το προσωπικό εξετάστηκαν σήμερα (σ.σ:χθες) και αναμένεται πλέον να αγωνιστούν σε ένα σημαντικό παιχνίδι, κάτω από τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, από τι στιγμή που ο ιδιοκτήτη τους, έχει προσβληθεί από τον ιό. Υπάρχει επίσης απογοήτευση επειδή ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους των δύο ομάδων, καθώς αυτό είναι μέρος του γεγονότος που καθιστά την ευρωπαϊκή διοργάνωση τόσο ξεχωριστή, καθώς και το γεγονός ότι οι οπαδοί μας έχουν μας ήδη υποστηρίξει εξαιρετικά στο Europa League ήδη αυτή τη σεζόν.

Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο και ότι η καλή υγεία του ευρύτερου κοινού είναι ένα από αυτά. Ωστόσο, σεβόμαστε την απόφαση της UEFA και την ακεραιότητα της διοργάνωσης και θα ταξιδέψουμε αύριο (σ.σ: σήμερα) στην Ελλάδα για να παίξουμε το παιχνίδι.

Ελπίζουμε ότι το αίτημά μας προς την UEFA και η αποδοχή της απόφασής της μπορούν να λειτουργήσουν ως ο καταλύτης για να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές που κινούνται προς τα εμπρός, καθώς αυτό δεν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα επηρεαστεί από τον κοροναϊό», καταλήγει η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας.