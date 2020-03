Κοινωνία

Κορονοϊός: αναστέλλεται η λειτουργία των δημόσιων σχολών του Εμπορικού Ναυτικού

Την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των δημοσίων σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ, Σχολές σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, θαλαμηπόλων) από σήμερα 11 Μαρτίου 2020 και για τις επόμενες 14 μέρες, αποφάσισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορονοϊου COVID-19.