Κορονοϊός: αναβλήθηκε ο αγώνας Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ λόγω... Μαρινάκη

Σε καραντίνα οι παίκτες της Άρσεναλ, καθώς έχουν έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Αναβλήθηκε ο προγραμματισμένος για απόψε αγώνας της Premier League, ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, επειδή, όπως αναφέρει το Reuters, «οι παίκτες της ομάδας του Λονδίνου έχουν έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό».

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Reuters, «αρκετοί παίκτες της Άρσεναλ συναντήθηκαν με τον Ευάγγελο Μαρινάκη μετά τον αγώνα της φάσης των «32» του Europa Legaue στο Λονδίνο στις 27 Φεβρουαρίου. Ο Μαρινάκης, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, δήλωσε την Τρίτη ότι προσβλήθηκε από κορονοϊό».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 116.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό (COVID-19) και πλέον των 4.000 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με το Reuters, ενώ πολλές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ακυρώθηκαν. «Ο αγώνας της Premier League της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ αναβλήθηκε», ανακοίνωσε η Σίτι. «Η απόφαση για την αναβολή του αγώνα έχει ληφθεί ως προληπτικό μέτρο, αφού έγινε γνωστό, ότι το προσωπικό της Άρσεναλ έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Ευάγγελο Μαρινάκη, ο οποίος έχει ανακοίνωσε πως πάσχει από COVID-19».

Η Άρσεναλ δήλωσε ότι ο κίνδυνος για τους παίκτες της ήταν «εξαιρετικά χαμηλός», αλλά θα ακολουθούσαν τις ιατρικές οδηγίες. «Οι ιατρικές συμβουλές που έχουμε λάβει θέτουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν COVID-19 σε εξαιρετικά χαμηλό βαθμό», δήλωσε η Άρσεναλ.

«Ωστόσο, ακολουθούμε αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης, οι οποίες συνιστούν ότι όταν κάποιος που έρχεται σε στενή επαφή με κάποιον με τον ιό πρέπει να απομονώνεται στο σπίτι για 14 ημέρες από την τελευταία φορά που είχε επαφή. Οι παίκτες θα παραμείνουν στα σπίτια τους έως ότου λήξει η περίοδος των 14 ημερών. Επίσης, τέσσερα μέλη του προσωπικού της Άρσεναλ, που έμεναν κοντά στον κ. Μαρινάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα παραμείνουν στο σπίτι μέχρι να περάσουν οι 14 ημέρες».

Η Premier League δήλωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αναβάλει το παιχνίδι και να ολοκληρώσει μια σωστή εκτίμηση κινδύνου, προσθέτοντας ότι κανένας άλλος αγώνας δεν κινδυνεύει άμεσα να αναβληθεί. «Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και η Premier League δεν έχει επί του παρόντος σχέδια να αναβάλει άλλους αγώνες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.