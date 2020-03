Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: δράσαμε προληπτικά για να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έχουμε λύσεις για να μη χαθεί η σχολική χρονιά είπε η Υπουργός Παιδείας και διαβεβαίωσε ότι οι Πανελλαδικές θα διεξαχθούν κανονικά.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε ότι το κλείσιμο των σχολείων αποτελεί μια δράση προληπτική για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. «Είναι ένα μέτρο αυστηρό, αλλά δραστικό και αφορά όλες τις εκπαιδευτικές ομάδες και βαθμίδες», συμπλήρωσε η Υπουργός Παιδείας.

Η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι πέραν της απόφασης για το κλείσιμο των σχολείων, υπάρχει και η ατομική ευθύνη όλων. «Τα παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν τις δραστηριότητες τους και να τηρούν με αυστηρότητα τα μέτρα ατομικής προστασίας για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού», είπε χαρακτηριστικά.

Η Υπουργός Παιδείας, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται και η ανακοίνωση μέτρων για τους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών, έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν σπίτι τους για τη φύλαξη των παιδιών τους.

Η κυρία Κεραμέως δήλωσε κατηγορηματικά ότι η σχολική χρονιά δεν πρόκειται να χαθεί σε καμιά περίπτωση. «Έχουμε λύσεις για κάθε περίπτωση», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν τα σχολεία κλείσουν για 2-3 εβδομάδες, ο χαμένος χρόνος θα αναπληρωθεί με ήπια μέτρα, όπως η μείωση της διδακτικής ώρας από 45 σε 35 λεπτά, η κατάργηση των περιπάτων κ.α. Αν ο χρόνος που τα σχολεία μείνουν κλειστά τότε θα υιοθετηθούν κι άλλα μέτρα, όπως η μείωση της σχολικής ύλης και η παράταση του σχολικού έτους», είπε η κυρία Κεραμέως.

Η Υπουργός Παιδείας, διαβεβαίωσε ότι οι Πανελλαδικές θα γίνουν κανονικά, αν και ίσως χρειαστεί να μετατεθούν χρονικά αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά. Σε ότι αφορά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, πιθανότατα θα ματαιωθεί.

Τέλος η Υπουργός Παιδείας, ερωτηθείς για θέματα θρησκευτικής λατρείας και τον συγχρωτισμό πολλών ανθρώπων σε μικρούς και κλειστούς χώρους, είπε ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό εναπόκειται στη συνείδηση του καθενός και ο κάθε πιστός έχει την ευθύνη του.