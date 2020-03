Αθλητικά

Χετάφε: δεν πάμε Μιλάνο κι ας αποκλειστούμε

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Ίντερ για το Europa League.

Ο πρόεδρος της Χετάφε Άνχελ Τόρες, έκανε γνωστό ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο Μιλάνο για την πρώτη αναμέτρηση με την Ίντερ στην φάση των «16» του Europa League, ζητώντας από την UEFA να ορίσει το παιχνίδι σε άλλη έδρα.

«Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, δεν θα πάμε στο Μιλάνο», είπε ο Άνχελ Τόρες κατά την διάρκεια του προγράμματος «El Transistor» της Onda Cero.

«Θα αποκλειστούμε, θα χάσουμε το παιχνίδι στα χαρτιά. Αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά δεν θα είμαι αυτός που θα αναλάβει να πάρει τόσο υψηλό ρίσκο να πάει σε μια πόλη όπου η μόλυνση είναι πολύ υψηλή».