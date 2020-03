Κοινωνία

Ένωση Εισαγγελέων για κορονοϊό: δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τα δικαστήρια

Τι ζητά η Ένωση Εισαγγελέων από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας για τα δικαστήρια, όπου καθημερινά συναθροίζονται χιλιάδες πολίτες.

Με επιστολή προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, επισημαίνει ότι κανένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού, δεν σχετίζεται με τη λειτουργία των δικαστηρίων, όπου συναθροίζονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι.

Παράλληλα προτείνει μια σειρά από μέτρα και ενέργειες, που αφορούν στην υγιεινή, αλλά και στη λειτουργία των δικαστηρίων.

Η επιστολή της Ένωσης Εισαγγελέων:

Το Δ.Σ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την διαφαινόμενη εξάπλωση του κορωνοιού COVID 19 στην Ελληνική επικράτεια, διαπιστώνοντας ότι κανένα από τα ληφθέντα μέτρα αποτροπής της εξάπλωσής του, δεν σχετίζεται με τη λειτουργία των δικαστηρίων ,όπου καθημερινά συναθροίζονται υποχρεωτικά χιλιάδες συμπολίτες μας, ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας να λάβουν άμεσα πρόνοια για:

α) Την άμεση και τακτική απολύμανση των χώρων των Δικαστηρίων της χώρας με την ταυτόχρονη διάθεση αντισηπτικών υγρών και μέσων ατομικής προφύλαξης και υγιεινής.

β) Την λήψη μέτρων αποφυγής συνωστισμού στις Δικαστικές αίθουσες και στις υπηρεσίες των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων της χώρας ( άρθρ. 18 παρ. 4 εδ. β΄, παρ. 7 Ν. 1756/1988 ) εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση, άλλως την παροχή εξουσιοδότησης στους Διευθύνοντες τα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας να ορίζουν με πράξη τους ανάλογα με τις τοπικές επικρατούσες συνθήκες υγείας.

γ) Την άμεση αναστολή λειτουργίας κάθε δικαστηρίου , στο οποίο τυχόν θα διαπιστωθεί κρούσμα, πλην βεβαίως της εκδίκασης υποθέσεων με κατεπείγοντα χαρακτήρα (προσωρινά κρατούμενοι , παραγραφές, αυτόφωρα κακουργήματα και σοβαρά πλημμελήματα κλπ).