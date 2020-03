Κοινωνία

Κορονοϊός: περιορίζει τις ακολουθίες η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεν θα τελεσθούν Κατανυκτικοί Εσπερινοί, ενώ οι ακολουθίες των Χαιρετισμών συνιστάται να μην τελούνται ή να τελούνται σε μικρά παρεκκλήσια!

Στην απόφαση να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν οι ακολου­θίες, πρωτίστως στις περιοχές που λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, αλλά και σε μεγάλους ναούς, όπου οι συνα­θροίσεις των πιστών είναι συνήθως πολυπληθείς, προχώρησε η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, εντός των ορίων της και μέχρι τέλος Μαρτίου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι πιστοί προτρέ­πονται να υποκαθιστούν τις κοινές προσευχές με εντονότερη ατομική προσευχή, κάτι που δεν αποτελεί επιπόλαια καινοτομία, αλλά είναι απόλυτα συμβατό και με την παράδοση της Εκκλησίας μας, μάλιστα την μοναστηριακή, αναφέρει η ανακοίνωση της Μητρόπολης.

Συγκεκριμένα, μέχρι 31 Μαρτίου δεν θα τελεσθούν οι Κατανυκτικοί Εσπερινοί των Κυριακών, της Β΄ Νηστειών (15 Μαρτίου), της Σταυροπροσκυνήσεως (22 Μαρτίου) και της Δ΄ Νηστειών (29 Μαρτίου), συμπεριλαμβα­νομένων κυρίως αυτών στους οποίους επρό­κειτο να χοροστατήσει ο Μητροπολίτης, ενώ καθ’ ημέραν ακολουθίες του Όρθρου, των Ωρών, του Εσπερινού και του Μεγάλου Αποδείπνου, καλό είναι να περιορισθούν ή να τελούνται κατ’ ιδίαν από τους ιερείς, αναφέρει η Μητρόπολη.

Παράλληλα, οι ακολουθίες των Χαιρετισμών (Παρασκευές 13, 20 και 27 Μαρτίου) συνιστάται είτε να μην τελούνται ή να τελούνται σε μικρά παρεκκλήσια ή κατά την κρίση των ιερέων, ενώ δεν θα τελεσθούν οι Προηγιασμένες, πλην αυτών για τις οποίες έχει ήδη γίνει η εξαγωγή του Αμνού, δηλαδή αυτής της εβδομάδος (Τετάρτη 11 Μαρτίου και Παρασκευή 13 Μαρτίου). Οι θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου των Κυριακών (Β΄ Νη­στειών, Σταυροπροσκυνήσεως και Δ΄ Νηστειών, αντίστοιχα 15, 22 και 29 Μαρτίου) και φυσικά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (25 Μαρτίου), θα τελεσθούν κανονικά και ως προβλέπεται.

"Προφανώς όλα αυτά δεν υπονοούν κάποιον φόβο για τη θεία κοινωνία, αλλά προστατεύουν από τον κίνδυνο των συναθροίσεων" αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία προσθέτει ότι αναστέλλονται μέχρι τέλος Μαρτίου και όλες οι προγραμμα­τισμένες εκκλησιαστικές και ενοριακές δραστηριότητες, κατηχητικές συνά­ξεις, εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λπ., οι οποίες σχετίζονται με συναθροίσεις κοινού, όπως και η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".

"Κάθε μέτρο που γκρεμίζει την πίστη και την ελπίδα μας στον Θεό, κάθε τι που προσβάλλει την θεία κοινωνία και τα μυστήρια είναι απορριπτέο. Κάθε τι που σέβεται την κοινωνία και τον συνάνθρωπο αποτελεί έκφραση αγάπης και στον Θεό" καταλήγει η ανακοίνωση.