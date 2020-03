Life

“Το Πρωινό”: χωρίς κοινό το επόμενο live του “YFSF” λόγω κορονοϊού

Η Μαρία Μπεκατώρου μίλησε στην εκπομπή για την απόφαση να διεξάγονται τα live του "Your Face Sounds Familiar" χωρίς κόσμο, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό.