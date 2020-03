Κοινωνία

Κορονοϊός: εισαγγελική έρευνα για γιατρό που αρνήθηκε να πάει στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας

Μεγάλο μέρος του προσωπικού στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, βρίσκεται σε καραντίνα. Τι επικαλέστηκε ο γιατρός που αρνήθηκε να αναλάβει καθήκοντα.

Εισαγγελική έρευνα ξεκινά αύριο στην Αμαλιάδα, για την άρνηση γιατρού γενικής ιατρικής την περασμένη Παρασκευή να αναλάβει καθήκοντα στην Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, ώστε να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία, λόγω της καραντίνας που βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com , φέρεται να προφασίστηκε λόγους αδυναμίας ανάληψης καθηκόντων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ενημέρωση της Εισαγγελέως Αμαλιάδας από τον δήμαρχο Ήλιδας Γιάννη Λυμπέρη και τον πρόεδρο του Ιατρικού συλλόγου Αμαλιάδας Κώστα Τσαούση.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ξεκινήσει από αύριο η εξέταση των εμπλεκομένων, όπως του δημάρχου Ήλιδας, του προέδρου του Ιατρικού συλλόγου Αμαλιάδας, της διοικήτριας της Νοσηλευτικής μονάδας.