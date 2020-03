Life

“Το Πρωινό”: η Βίκυ Σταυροπούλου απαντά στην Άννα Παναγιωτοπούλου (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε αποκλειστικά στο "Πρωινό" του ΑΝΤ1 η ηθοποιός για όσα είπε για εκείνη η συνάδελφος της.