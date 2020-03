Πολιτική

Σύγκρουση τουρκικής ακταιωρού με σκάφος του Λιμενικού

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Κω τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί μέσα από το ελληνικό σκάφος, ακούγεται ένας άντρας να λέει, «είναι στα δικά μας και μας χτύπησε. Μας έχει κάνει ζημιά πίσω, μας έσπασε τα ρέλια».

Από τα λόγια του προκύπτει ότι το περιστατικό έγινε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και η ζημιά που προκλήθηκε ήταν στα κάγκελα της κουπαστής.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε ανακοίνωση του για το περιστατικό, κάνει λόγο για «Σκοπούμενη σύγκρουση τουρκικής ακταιωρού με περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του», παραθέτει σχετικό βίντεο κι αναφέρει:

Την 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους.

Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος.