Πολιτική

Κορονοϊός: διάγγελμα Μητσοτάκη και επαφές για νέα μέτρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συναντά τους Περιφερειάρχες στους οποίους θα γίνει ενημέρωση για τον κορονοϊό. Σύσκεψη για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία και νέα μέτρα...

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί στις 11:30 με τους περιφερειάρχες, στους οποίους θα γίνει ενημέρωση από τους κ. κ. Βασίλη Κικίλια, Νίκη Κεραμέως, Νίκο Χαρδαλιά και Σωτήρη Τσιόδρα για τον κορονοϊό και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση αναφορικά με τον συντονισμό κυβέρνησης-αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του ιού.

Επίσης, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα συναντάται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν απαιτείται, με τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια και τον υφυπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη.

Στις 17:00, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σύσκεψη με τον υπουργό Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκη, με βασικό αντικείμενο την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία.

Μέτρα της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών (12:30) και αργά το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το γενικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού.