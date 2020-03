Κόσμος

Ερντογάν: οι Έλληνες κάνουν ότι έκαναν οι Ναζί

Νέες εμπρηστικές και προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο, με αφορμή την κατάσταση με τους μετανάστες στον Έβρο.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας προχώρησε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην Κοινοβουλευτική του ομάδα.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, τονίζοντας ότι "αυτά που έκαναν οι Έλληνες είναι παρόμοια με αυτά που έκαναν οι Ναζί. Δεν έχει καμία διαφορά".

Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε και φωτογραφίας από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, με υποτιθέμενες σκληρές εικόνες, λέγοντας πως ήθελε να τις δείξει και στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους συναντήθηκε στις Βρυξέλλες, αλλά δεν είχαν tablet...