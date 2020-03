Life

“Το Πρωινό”: σε σοβαρό τροχαίο ενεπλάκη ο Σάββας Πούμπουρας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ποια η κατάστασή του;