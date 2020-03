Οικονομία

Λαγκάρντ: κρίση όπως του 2008 αν δεν ληφθούν οικονομικά μέτρα λόγω κορονοϊού

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, δήλωσε ότι θα εξεταστούν όλα τα «εργαλεία» πολιτικής, ιδιαίτερα αυτά που παρέχουν «παρά πολύ φθηνή» χρηματοδότηση.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι αξιωματούχοι που είναι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής της ΕΚΤ θα εξετάσουν όλα τα εργαλεία πολιτικής στη συνεδρίασή τους αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα αυτά που παρέχουν «παρά πολύ φθηνή» χρηματοδότηση, όπως μετέδωσε το Bloomberg News.

Σε τηλεδιάσκεψη αργά χθες η επικεφαλής της ΕΚΤ προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι, χωρίς συντονισμένη δράση για την επιδημία του νέου ιού, η Ευρώπη θα μπορούσε να δει ένα σενάριο που να θυμίζει τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όπως είπε πρόσωπο που έχει γνώση των δηλώσεων της Λαγκάρντ σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Λαγκάρντ δήλωσε επίσης ότι τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εάν τα στηρίξουν και οι κυβερνήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.