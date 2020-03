Οικονομία

Ξενοδόχοι: δραματικές οι επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω κορονοϊού

Σε ποιο ποσοστό φτάνουν οι ακυρώσεις. «Εξαφανίστηκαν» οι Κινέζοι τουρίστες.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση λόγω του κορονοϊού, είναι δραματικές.

«Έχουμε μια πτώση της τάξης του 50% με την ακύρωση των κρατήσεων, κυρίως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλα τουριστικά μέρη», υποστήριξε ο κ. Τάσιος, μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Συμπλήρωσε ότι η Αθήνα και η Σαντορίνη δέχτηκαν και μεγάλο πλήγμα από τις ακυρώσεις των Κινέζων τουριστών που ερχόντουσαν τέτοιο καιρό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, εξήγησε ότι και οι ακυρώσεις των σχολικών εκδρομών παίζουν ρόλο στην μείωση της τουριστικής κίνησης.