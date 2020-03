ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Κορονοϊός: κόμικς στη μάχη της εμψύχωσης!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δημιουργοί κόμικς και εικονογράφοι καταφεύγουν στις «πλατείες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μας κάνουν να χαμογελάσουμε...

Καθώς ο κορονοϊός καταλαμβάνει εξ εφόδου τον πλανήτη, δημιουργοί κόμικς και εικονογράφοι καταφεύγουν στις «πλατείες» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν συναισθήματα αλληλεγγύης, να μοιραστούν εμπειρίες και παράπονα, και να μας κάνουν να χαμογελάσουμε λίγο.

Δεν είναι λίγοι αυτοί από την Κίνα, άλλωστε η Κίνα είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, αλλά δεν υπολείπονται άλλοι από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη.

Το κόμικ με την υπογραφή «Wang XX» είναι μια καταπληκτική σύνοψη της τρυφερότητας και φροντίδας που οι κάτοικοι της Κίνας νιώθουν ο ένας για τον άλλον, αυτή την ολέθρια περίοδο: μια φώκια, ένα χταπόδι και ένας ποντικός βοηθούν ο ένας τον άλλον να φορέσει τη μάσκα του.

Πολλοί, τόσο μέσα στην Κίνα όσο και στο εξωτερικό, ασκούν δριμεία κριτική στις κινεζικές αρχές για τον ελλιπή χειρισμό της κρίσης και την αποσιώπηση των αρχικών προειδοποιήσεων από τους εκεί ειδικούς σε θέματα υγείας. Σκληρή κριτική στο κινεζικό σύστημα υγείας είναι το κόμικ με υπογραφή «A ee mi» (από την Ταϊβάν): ένας ταχυδρόμος που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό στέλνεται σπίτι του χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, με αποτέλεσμα να μολυνθούν φίλοι του και η κοινότητα.

Αν και πολλές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις προς την Κίνα, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ δεν έκλεισαν τα σύνορα. Στη γελοιογραφία με υπογραφή «ballkidrawing», η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ δίνει ελευθέρας στον κορονοϊό να μπει στη χώρα.

Στις χώρες της Δύσης, κάθε ένας που αμυδρά μοιάζει με Απωανατολίτη αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Γελοιογράφοι στη Γαλλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ ανασκουμπώθηκαν για να αναδείξουν το γελοίο αυτής της στάσης. Ιδιαίτερα δηκτικός είναι ο «Koreangry» από το Λος Άντζελες, με τη σειρά που δημιουργεί και στην οποία πρωταγωνιστεί - και δικαιολογημένα διαμαρτύρεται για ρατσιστική συμπεριφορά - ένας κορονοϊός-κατοικίδιο ζωάκι.

Το μίνι κόμικ με υπογραφή «Wei Man Kow» από τη Σιγκαπούρη δίνει οδηγίες. Η επιτυχία του ήταν τέτοια που μεταφράστηκε σε επτά γλώσσες και ο καλλιτέχνης το έχει ελεύθερο στο Διαδίκτυο για downloading.

Από την πλευρά του, ο επίσης Σιγκαπουριανός βετεράνος δημιουργός κόμικ Sonny Liew συνεργάστηκε με τοπικούς γιατρούς για να δημιουργήσει ένα κόμικ το οποίο αντιμάχεται την παράνοια και την παραπληροφόρηση.