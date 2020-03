Οικονομία

Κορονοϊός: Τα έκτακτα μέτρα για οικονομία, επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς, η εξ αποστάσεως εργασία και η ευελιξία στην απασχόληση στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Τι ανακοίνωσε ο Στέλιος Πέτσας.

Ανακοινώσεις έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αναφορικά με πρόσθετα μέτρα για την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων που πλήττονται απο την επιδημία του κορονοϊού.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα μέτρα αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, των δόσεων ρυθμίσεων για χρέη και των λοιπών υποχρεώσεων, που ισχύουν βάσει κλάδου και περιοχής που πλήττεται απο τον κορονοϊό.

Όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώνει η Κυβέρνηση, λόγω του καθολικού κλεισίματος των σχολείων για 14 ημέρες, προβλέπεται να εκδίδεται άδεια ειδικού σκοπού για έναν από τους δύο γονείς, με πλήρεις αποδοχές, έως τις 10 Απριλίου.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, "θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), με πλήρεις αποδοχές, για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι τις 10/04/2020:

Για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια.

Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το ένα τρίτο (1/3) των αποδοχών του.Αυτός ο επιμερισμός των βαρών είναι δυναμικός και εξελίσσεται.

Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημοσίου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του.

Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού, ταυτοχρόνως. Εάν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο/η σύζυγος νοσηλεύεται, ή έχει προσβληθεί από κορονοϊό, ή είναι ΑΜΕΑ.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δύναται ο εργοδότης να προτείνει επίσης τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, ή εργασία εξ’ αποστάσεως. Για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα δημιουργείται επίσης η δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Πέτσας, "η Κυβέρνηση, όπως προβλέπεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,"παρέχει πλήρη υποστήριξη στο σύστημα υγείας σε ό,τι αφορά τις έκτακτες δαπάνες. Για τον σκοπό αυτό, ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας ενισχύθηκε έγκαιρα με 15 εκατ. ευρώ, ενώ δρομολογούνται καινούργιες δαπάνες για προσλήψεις. Ανάλογα με τις εξελίξεις, οι οποίες αποτιμώνται καθημερινά, το Υπουργείο Οικονομικών θα ενισχύσει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με όσες επιπλέον πιστώσεις χρειαστεί".

Αναφορικά με το κατά πόσον οδηγούμαστε σε έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό, λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι ζητούμε ως χώρα επιπλέον μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι «οι κοινοτικοί κανόνες έχουν έναν βαθμό ευελιξίας και ζητούμε να εξαντληθεί. Ζητούμε όμως και το κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού να εξαιρεθεί από τους δημοσιονομικούς στόχους».

Για τις προσλήψεις στον τομέα της Υγείας, ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι «στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα έχουν προχωρήσει οι πρώτες 200 προκειμένου να φθάσουμε μέχρι 2.000 προσλήψεις».

Δράσεις πρόληψης του Υπουργείου Οικονομικών

Σε έκδοση εγκυκλίου για ενημέρωση του προσωπικού και παροχή οδηγιών σχετικά με τον κορονοϊό (COVID-19) προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. 'Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "στο πλαίσιο της συνολικής κυβερνητικής προσπάθειας για την προστασία από τη διάδοση της νόσου, το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνεται για τα μέτρα πρόληψης και τις αναγκαίες ενέργειες σε περίπτωση προσβολής από τον ιό, όπως έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς. Ταυτόχρονα, καθορίζεται σειρά προληπτικών μέτρων, καθώς και μέτρων για ενδεχόμενη περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, στα μέτρα πρόληψης εντάσσονται: (α) η απολύμανση των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου με ευθύνη των προϊσταμένων των κεντρικών υπηρεσιών, (β) o περιορισμός των μετακινήσεων των υπαλλήλων μεταξύ των υπηρεσιών, καθώς και ο περιορισμός των υπηρεσιακών συναντήσεων, (γ) η τήρηση βιβλίου εισόδου επισκεπτών στην είσοδο των κτιρίων, (δ) η σύσταση προς τους υπαλλήλους για αποφυγή υπηρεσιακών μετακινήσεων εκτός χώρας, και (ε) η απαραίτητη ενημέρωση του προσωπικού προς την υπηρεσιακή ιεραρχία σε περίπτωση επίσκεψης ή προγραμματισμού επίσκεψης σε χώρα μεγάλης διάδοσης της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει, ήδη, προληπτικά στην απολύμανση κτιρίων, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του. Τις ίδιες προληπτικές πρωτοβουλίες έχουν λάβει επίσης κι άλλοι φορείς, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ΤΑΙΠΕΔ".

Γεννηματά: να ληφθούν μέτρα για τις ανθρώπινες ζωές

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά, αναφέρει «Προτεραιότητά μας οι ανθρώπινες ζωές. Να ληφθούν με αποφασιστικότητα όλα τα αναγκαία μέτρα για την δημόσια υγεία. Χωρίς καθυστερήσεις, δισταγμούς και εξαιρέσεις. Χρειάζονται όμως σημαντικοί πρόσθετοι πόροι. Ώστε να ενισχυθεί ΤΩΡΑ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Η Κυβέρνηση και η Ευρώπη να καταλάβουν ότι τα υπερπλεονάσματα και οι περικοπές δεν έχουν τώρα θέση, επιβάλλεται να αλλάξουν».¨

Κουτσούμπας: τα μέτρα να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωση του αναφέρει «Σε αυτές τις δύσκολες ώρες το ΚΚΕ τοποθετείται με αίσθημα ευθύνης. Οι υποδείξεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, πρέπει να συνοδεύονται με κυβερνητικά μέτρα, που να διασφαλίζουν ταυτόχρονα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Απαιτούνται εδώ και τώρα έκτακτα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας. Αυτά θεωρούμε ότι είναι:

1ον . Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού για να ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, αλλά και για να μπορεί να γίνει 24ωρη η λειτουργία όλων των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.

. Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού για να ανοίξουν όλα τα κλειστά κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, αλλά και για να μπορεί να γίνει 24ωρη η λειτουργία όλων των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. 2ον . Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός όλων των δημοσίων υπηρεσιών με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης, παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό, για να σταματήσει η απαράδεκτη αισχροκέρδεια.

. Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός όλων των δημοσίων υπηρεσιών με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης, παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό, για να σταματήσει η απαράδεκτη αισχροκέρδεια. 3ον. Με κυβερνητική απόφαση να διασφαλιστούν πρόσθετες άδειες, με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση:

Σε όσους εργαζόμενους νοσούν. Σε όσους εργαζόμενους αναγκάζονται να απέχουν από την εργασία τους, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης. Σε όσους καλούνται να αναλάβουν την φροντίδα άρρωστου παιδιού ή ηλικιωμένου μέλους της οικογένειάς τους. Σε όσους καλούνται να παραμείνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι, εξαιτίας του προληπτικού κλεισίματος των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών.

4ον . Να σταματήσουν αμέσως οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών.

. Να σταματήσουν αμέσως οι πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών. 5ον. Το συνολικό κόστος πρέπει να το αναλάβει το ίδιο το κράτος, οι διάφοροι, επίσης, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι οι εργαζόμενοι, μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ή οι αυτοαπασχολούμενοι στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο.

Ο ελληνικός λαός ήδη πληρώνει πάρα πολλά. Πληρώνει πανάκριβα τις αιματηρές περικοπές στο δημόσιο σύστημα υγείας, την υποχρηματοδότησή του, την εμπορευματοποίηση, τις άθλιες εργασιακές σχέσεις. Δεν μπορεί να πληρώνει άλλο, δεν μπορεί να πληρώσει ξανά!».