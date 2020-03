Οικονομία

Γεωργιάδης για κορονοϊό: θα ληφθούν μέτρα αν παρατηρηθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας

Οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι διαχειρίσιμες αν επικρατήσει το καλό σενάριο για την εξέλιξη της επιδημίας, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Για τυχόν φαινόμενα αισχροκέρδειας εν μέσω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης «σήμερα έχει συνάντηση ο κ. Παπαθανάσης με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και θα ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις με εκπροσώπους φαρμακευτικών εταιρειών για τις μάσκες και τα αντισηπτικά».

Μιλώντας στο Real FM, πρόσθεσε πως «είμαι πολύ κατά της διατίμησης, είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Όμως, σε περίπτωση έκτακτων οικονομικών συνθηκών, παρακολουθούμε την εξέλιξη. Αν υπάρχει οφθαλμοφανής αισχροκέρδεια, κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θα πρέπει όλοι να δείξουν την υπεύθυνη στάση τους. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο να καταστραφεί, αν κάποιος θέλει να αρπάξει την ευκαιρία για να βγάλει υπερκέρδη».

Σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, ο κ. Γεωργιάδης είπε, «ασφαλώς και επιβαρύνεται η οικονομία από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Έχουν αναβληθεί συναντήσεις. Ας μην μας πιάνει πανικός. Αν έχουμε το καλό σενάριο και ηρεμήσουν τα πράγματα και ανέβει η θερμοκρασία και σταματήσει η εξάπλωση και η Ελλάδα καταφέρει να το ελέγξει, οι επιπτώσεις και με τα μέτρα που θα λάβουμε θα είναι αντιμετωπίσιμες. Αν έχουμε αρνητικό σενάριο, τότε τι να πω η ζημιά θα είναι μεγάλη».

Όπως είπε στη συνέχεια, «μαζί με τον κ. Τσακίρη είχαν συνάντηση και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε χρηματοδοτικά εργαλεία άμεσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση (τουρισμού, catering, εκθέσεων κ.α.) και είμαστε και σε επαφή με τις ευρωπαϊκές αρχές για το τι εξαιρέσεις μπορούμε να έχουμε ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση».