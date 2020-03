Πολιτική

Πλακιωτάκης για ακταιωρό: στόχος της Τουρκίας να προκαλέσει επεισόδιο στο Αιγαίο

Για μία ακόμη φορά η Τουρκία εκτίθεται στα μάτια της Διεθνούς Κοινότητας, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας για το επεισόδιο με την τουρκική ακταιωρό στην Κω.

Στο επεισόδιο με την τουρκική ακταιωρό, που εμβόλισε σκάφος του Λιμενικού Σώματος στην Κω, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης.

"Η Τουρκία για μία ακόμη φορά παραβιάζει με τρόπο προκλητικό και επικίνδυνο τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Ο στόχος της είναι φανερός: Να προκαλέσει επεισόδιο στο Αιγαίο" είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη, η ψυχραιμία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος δεν επέτρεψε να πετύχουν τα τουρκικά σχέδια. "Για μία ακόμη φορά η Τουρκία εκτίθεται στα μάτια της Διεθνούς Κοινότητας. Όσο κι αν ενοχλείται η Τουρκία, το Λιμενικό Σώμα συνεχίζει να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορά μας έχοντας αυξήσει στον μέγιστο βαθμό την επιχειρησιακή του δραστηριότητα" πρόσθεσε.