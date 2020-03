Αθλητικά

Κορονοϊός: αναστολή πρωταθλημάτων μπάσκετ

Τι αποφάσισε η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η Κυβέρνηση κάλεσε την ΚΑΕ Ολυμπιακός να μην μεταβεί στο Μιλάνο για το ματς με την Αρμάνι.

Την μέχρι νεωτέρας αναστολή διεξαγωγής όλων των εθνικών πρωταθλημάτων που βρίσκονται υπό την «σκέπη» της, εξαιτίας του κοροναϊού, γνωστοποίησε σήμερα η ΕΟΚ.

Στη σχετική ανακοίνωση η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τονίζει ότι «η κατάσταση θα εκτιμάται καθημερινά, σε επαφή και με όλους τους αρμόδιους φορείς και θα υπάρξουν καινούργιες ανακοινώσεις». Αξίζει να σημειωθεί ότι το «λουκέτο» που ανακοίνωσε η ΕΟΚ δεν αφορά την Basket League, η οποία διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΕΣΑΚΕ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει ως εξής:

«Οι εξελίξεις στο σοβαρό θέμα της δημόσιας Υγείας σε συνδυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες αποφάσεις τοπικών φορέων για κλείσιμο Εθνικών και Δημοτικών γυμναστηρίων, που δημιουργούν σύγχυση σχετικά με την δυνατότητα προπονήσεων αλλά και τέλεσης αγώνων, οδηγούν την ΕΟΚ στην απόφαση να αναστείλει την διεξαγωγή όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων που τελούν υπό την αιγίδα της, δηλαδή πλην της Basket League που διεξάγεται από τον ΕΣΑΚΕ, μέχρι νεωτέρας. Η κατάσταση θα εκτιμάται καθημερινά, σε επαφή και με όλους τους αρμόδιους φορείς και θα υπάρξουν καινούργιες ανακοινώσεις».

Πέτσας: Να μην ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο

Την θέση της Πολιτείας να μην ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο, για το παιχνίδι της Πέμπτης (12/3, 21:45) απέναντι στην Αρμάνι, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την διάρκεια ενημέρωσης για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για τον κορονοϊό.

Ο κος Πέτσας τόνισε πως η Euroleague θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης του Μιλάνου, ξεκαθαρίζοντας πως η Πολιτεία θα ενώσει την φωνή της με αυτή του Ολυμπιακού, ελπίζοντας πως στο τέλος θα πρυτανεύσει η λογική.

"Οι ιταλικές αρχές έχουν αναστείλει την λειτουργία των πρωταθλημάτων. Είναι οξύμωρο να μην γίνονται εθνικά παιχνίδια και να γίνονται διεθνή. Έχουμε πει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, να μην ταξιδέψει και θα ενώσουμε την φωνή την δική μας με της ομάδας, γιατί ξέρουμε πως υπάρχουν πολλές επιπτώσεις" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.