Κοινωνία

Κορονοϊός: ματαίωση των παρελάσεων για την 25η Μαρτίου

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.

Ο συντονισμός κεντρικής διοίκησης και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κορονοϊού απασχόλησε τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Περιφερειάρχες.

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτίμηση της κατάστασης σε κάθε περιφέρεια και αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου αλλά προς τιμήν της εθνικής επετείου να κατατεθούν στεφάνια από ολιγομελείς αντιπροσωπείες των τοπικών αρχών.

Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού ‘Εργου Άκης Σκέρτσος, ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.