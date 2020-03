Πολιτική

Γιαννάκου: η Εκκλησία πρέπει να πειθαρχεί στις εντολές της Πολιτείας για την Υγεία

Τι είπε η βουλευτής της ΝΔ για την «διαμάχη» επιστημόνων – ιεραρχών, την θέση της Έλενας Ράπτη, το κλείσιμο των σχολείων και την διασπορά της νόσου.

«Σε περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία οι εντολές της Πολιτείας είναι απαράβατες για όλους, αυτό λέει η Δημοκρατία» δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104.6 η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για θεολογικό ζήτημα, αλλά για την προστασία της Υγείας και πρέπει να ακολουθηθούν τα μέτρα που εκδίδει η επιστημονική επιτροπεία».

Η κ. Γιαννάκου είπε ότι «πρέπει να επιβληθούν όλα αυτά τα μέτρα, δεν το συζητώ. Δεν μπορεί ο καθένας να διαχωρίζει τον εαυτό του και η Εκκλησία είναι ένας δημόσιος οργανισμός». Σημείωσε ότι «ουδείς αμφιβάλει για το δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν την πίστη τους» και διαχώρισε τη θέση της από τη στάση που τηρεί η βουλευτής της ΝΔ Έλενα Ράπτη, η οποία ανακοίνωσε ότι μετείχε της Θείας Κοινωνίας και ότι θα το επαναλάβει, λέγοντας ότι «αυτά δεν είναι σωστά. Ακόμη και μία ζωή να διακυβευτεί απ’ όλα αυτά έχει τεράστιο ηθικό κόστος».

Η κ. Γιαννάκου ανάδειξε ακόμη μια πτυχή του θέματος, τονίζοντας ότι το πρόβλημα «δεν αφορά μόνο τις ευάλωτες ομάδες. Τι γίνεται με τις μη ευάλωτες ομάδες που πιθανόν θα νοσήσουν χωρίς συμπτώματα και θα γίνουν μεταδότες και πώς θα ιχνηλατηθούν οι επαφές τους;. Να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται με τις ομάδες που δεν θεωρούνται ευάλωτες και περνούν τη νόσο χωρίς συμπτώματα, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Η θεωρία ότι εφόσον οι ευάλωτες ομάδες καθίσουν στο σπίτι τους δεν ισχύει. Όσοι μπορούν να εργαστούν από το σπίτι να το κάνουν σε συνεννόηση με την επιχείρηση».

Με την εμπειρία της ως Υπουργός Παιδείας, εξέφρασε την άποψη ότι «το κλείσιμο των σχολείων έπρεπε να γίνει, είναι σωστό και επιβεβλημένο μέτρο», αλλά επισήμανε ότι «ουδείς μπορεί να βεβαιώσει ότι σε 14 ημέρες όλα θα είναι εντάξει. Μέρα με την ημέρα αποφασίζει και η επιστημονική επιτροπή». Τέλος, τόνισε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει τα μέτρα που δεν θα τινάξουν την οικονομία στον αέρα. Σε αυτή την κρίση να συμβάλλουμε όλοι στο ποσοστό που μας αναλογεί».