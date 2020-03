Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο ΠΙΣ ζητά από φοιτητές να μην γυρίσουν στα... σπίτια τους

Ποιούς λόγους προστασίας επικαλούνται οι ειδικοί. Συστάσεις για τους μαθητές μετά το κλείσιμο των σχολείων.'Καμπανάκι" για όσους έχουν βρεθεί προσφάτως στην Τουρκία.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης για αναστολή της λειτουργίας σχολείων όλων των βαθμίδων, ΙΕΚ, πανεπιστημίων και φροντιστηρίων από σήμερα και για 14 ημέρες, «συστήνει στους σπουδαστές και φοιτητές:

Εάν φοιτούν σε πόλεις και περιοχές όπου έχουν παρουσιαστεί πολλά κρούσματα κορονοϊού όπως είναι η Αθήνα, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, να αποφύγουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες στα πατρικά τους σπίτια αν αυτά βρίσκονται σε περιοχές χωρίς κρούσματα. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η πιθανή διασπορά του κορονοϊού στα μέρη αυτά.

Εάν στα πατρικά τους υπάρχουν ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών ή/ και ασθενείς με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, είναι επίσης προτιμότερο να μην μεταβούν σε αυτά για να τους προστατεύσουν.

Η περίπτωση της Τουρκίας

Επίσης ο ΠΙΣ εκφράζει την ανησυχία του για την επιμονή της Τουρκίας να μην ανακοινώνει κρούσματα. Δεδομένου ότι στα ανατολικά σύνορά της, ειδικά με το Ιράν, μαίνεται εδώ και εβδομάδες επιδημία του Covid-19 με εκατοντάδες νεκρούς, ο ΠΙΣ θεωρεί απίθανο να μην υπάρχουν κρούσματα στη γείτονα.

Συστήνει ως εκ τούτου σε ιατρικό προσωπικό και πολίτες να θεωρούν την Τουρκία χώρα προέλευσης υψηλού κινδύνου, όπως αυτήν την στιγμή είναι δυστυχώς και η δοκιμαζόμενη Ιταλία, και να αντιμετωπίζουν ανάλογα κάθε ταξιδιώτη ή διερχόμενο από αυτήν (την Τουρκία).

Σημαντικός ο περιορισμός των παιδιών

Τέλος, ο ΠΙΣ συστήνει στους γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας (όλων των βαθμίδων) να τηρήσουν την προτροπή του υπουργού Υγείας και να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι τις ημέρες αυτές. Δεν έχει νόημα να είναι κλειστά τα σχολεία αλλά τα παιδιά να συγχρωτίζονται σε φροντιστήρια, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα με έναν ή δύο συμμαθητές, να πηγαίνουν σε αθλητικές δραστηριότητες (ειδικά αυτές που γίνονται σε εσωτερικούς χώρους), να ακολουθούν συλλόγους σε εκδρομές και δραστηριότητες, ακόμα και να μαζεύονται σε χώρους διασκέδασης ή σπίτια κατά μεγάλες ομάδες.

Η προσωπική ευθύνη, η ατομική πρωτοβουλία, η επίδειξη υπευθυνότητας από τον καθένα εξ ημών, είναι αυτά που μπορούν να αναχαιτίσουν τον ρυθμό μετάδοσης του κορονοϊού και να δώσουν στην χώρα μας το χρόνο να προετοιμαστεί αλλά και να εισέλθει στην Άνοιξη, όπου παρατηρείται επιστημονικά ύφεση γενικά των ιώσεων λόγω ανόδου της θερμοκρασίας.