Πολιτική

Πέτσας: ο Ερντογάν προσπαθεί να δυναμιτίσει το κλίμα με fake news

«Ζητούμε το κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού να εξαιρεθεί από τους δημοσιονομικούς στόχους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχετικά με το επεισόδιο με την τουρκική ακταιωρό, αλλά και τις δηλώσεις Ερντογάν στην κοινοβουλευτική του ομάδα στις οποίες παρομοίασε τις εικόνες στα ελληνοτουρκικά σύνορα με «αυτά που έκαναν οι Ναζί», τόνισε ότι αναφορικά με το πρώτο θέμα έχει κληθεί ο Τούρκος πρέσβης για εξηγήσεις και ενημερώνονται όλοι οι εταίροι μας.

«Από κει και πέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να δυναμιτίσει το κλίμα διαδίδοντας fake news αλλά η καλύτερη απάντηση είναι αυτή που έδωσε το Ισραηλιτικό Συμβούλιο που επεσήμανε πως ουδεμία σχέση υπάρχει αλλά και πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιοι παραλληλισμοί για επικοινωνιακούς λόγους», πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

Αναφορικά με το κατά πόσον οδηγούμαστε σε έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό, λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι ζητούμε ως χώρα επιπλέον μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι «οι κοινοτικοί κανόνες έχουν έναν βαθμό ευελιξίας και ζητούμε να εξαντληθεί. Ζητούμε όμως και το κόστος των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού να εξαιρεθεί από τους δημοσιονομικούς στόχους».

Για τις προσλήψεις στον τομέα της Υγείας, ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι «στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα έχουν προχωρήσει οι πρώτες 200 προκειμένου να φθάσουμε μέχρι 2.000 προσλήψεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχει ήδη συνεννόηση μεταξύ αρμόδιων υπουργείων, φορέων και εκπροσώπων των εργοδοτών ώστε να μην προκύψουν ζητήματα στην εφαρμογή των ευνοϊκών μέτρων που αποφασίστηκαν για τους εργαζόμενους. Ωστόσο όπως χαρακτηριστικά είπε γενικότερα η λήψη των μέτρων «είναι μια δυναμική διαδικασία που διαρκώς εξελίσσεται».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα των New York Times για μυστικό κέντρο κράτησης στο χωριό Πόρος, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα μυστικό κέντρο κράτησης. Εφαρμόζεται το Σύνταγμα, οι νόμοι, το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν είναι τίποτα κρυφό». Επανέλαβε ταυτόχρονα με ευθεία αναφορά και στις ψευδείς ειδήσεις για θύματα ότι «πρόκειται για μια οργανωμένη τουρκική προπαγάνδα» με διάδοση fake news.

Αναφορικά, εν τω μεταξύ, με τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε επίπεδο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες με βάση της συστάσεις του ΕΟΔΥ.

«Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μεγάλη συνάθροιση και η Εκκλησία οφείλει να κάνει τις δικές της ανακοινώσεις. Από την πλευρά της Πολιτείας, έχουν γίνει συστάσεις από τον ΕΟΔΥ και πρέπει να τηρούνται». Πρόσθεσε επίσης ότι «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να απαντήσει και για τον επικείμενο αγώνα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο και τόνισε, «Η ελληνική Πολιτεία μέσω των αρμόδιων αρχών έδωσε σύσταση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, να μην ταξιδέψει στο Μιλάνο, ο Ολυμπιακός. Είναι οξύμωρο όταν δεν γίνονται εσωτερικοί αγώνες, να γίνουν διεθνείς διοργανώσεις. Δεν είναι αυτή τη στιγμή σκόπιμο να γίνει ένα τέτοιο ματς και ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική».