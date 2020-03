Οικονομία

Βαρουφάκης: στην δημοσιότητα οι συνομιλίες για να... αποκαλυφθεί το Eurogroup

Πότε θα γίνει σύμφωνα με το ΜεΡΑ25, η δημοσιοποίηση των άνευ αδείας ηχογραφημένων συνομιλιών απο τις συσκέψεις των Υπ. Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η δημοσιοποίηση των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών κατά τις συνεδριάσεις του Eurogroup το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα είναι το αντικείμενο της συνέντευξης Τύπου που θα δώσει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΜέΡΑ25, μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

"Σε μια εποχή που τα στρεβλά παρουσιασμένα γεγονότα του '15 χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν τις ανάλγητες πολιτικές του '20

Σε μια εποχή που οι αποφάσεις που καθορίζουν τις ζωές μας λαμβάνονται πίσω από κλειστές, αδιαφανείς πόρτες ενισχύοντας την αποδόμηση της Ευρώπης στα μάτια των λαών

Σε μια συγκυρία, τέλος, που η οικονομική ζημιά από τον κορωναϊό θα ρίξει την παγκόσμια οικονομία σε βαθιά ύφεση, και το Eurogroup συνεδρίασε εκτάκτως για να αποφασίσει ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που …δεν θα κάνουν τίποτα.

Η αλήθεια για το πώς λειτουργεί αυτό το «άτυπο όργανο» με την τόσο καθοριστική επίδραση στις ζωές μας, πρέπει να βγει στο φως".

Σημειώνεται ότι προ εβδομάδων, ο κ. Βαρουφάκης επιχείρησε να καταθέσει στα πρκατικά της Βουλής αντίγραφο των ηχογραφήσεων, κάτι που μετά τις σθεναρές αντιδράσεις του Πρωθυπουργού και άλλων πολιτικών αρχηγών και με την παρέμβαση του Προέδρου του Σώματος, Κώστα Τασούλα, δεν έγινει αποδεκτό, καθώς πρόκειται για προϊόν παράνομης καταγραφής συνομιλιών.